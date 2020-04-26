المالية تستعد لتطوير الجهاز الإداري بالموازنة.. برامج للتدريب.. ميكنة الخدمات الحكومية.. وتعزيز التنمية البشرية عبر زيادة الإنفاق

الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه في أسبوع

كيف ستدعم الحكومة إجراءات تطوير الجهاز الإداري في الموازنة.. وزير المالية يجيب





أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة العام المالي المقبل تسعي لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين من خلال توزيع عادل لثمار النمو.





وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن الحكومة تركز على تعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين من خلال عدد من المعايير و الأسس من خلال السياسات المالية الدافعة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الحقيقية مما يساهم في تخفيض معدلات الفقر وتحسين معيشة المواطنين وضمان عدالة التوزيع بين مختلف الفئات و المناطق الجغرافية.





وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعي لتعزيز التنمية البشرية عبر زيادة الإنفاق بشكل كبير والتأكد من فاعلية الإنفاق وكفاءته و توجيهه لقطاعي الصحة والتعليم وزيادة مصروفات البنية التحتية باعتبارها نفقات تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين خصوصا فئات محدودة ومتوسطة الدخل.





تابع معيط أن الحكومة تسعى من خلال تلك الإجراءات إلى مساندة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة لمعالجة عدم تطابق مهارات القوي العاملة مع احتياجات سق العمل والبرامج الخاصة بتعزيز الانتاجية والمشاركة في سوق العمل.





وأشار إلي إتاحة فرصة تدريب وتمكين المواطنين خصوصا الشباب لزيادة فرص إيجاد مصادر تحسين الدخل و مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنحها كل الحوافز الممكنة ، بالاضافة لتمكين الشباب بمختلف المجالات وضمان عدالة الحصول علي فرص الاستثمار والتوظيف.





وأوضح " معيط" أن هناك مستهدفات لدى الحكومة أيضا في تحقيق الأمان والاستقرارين المالي والنقدي ليشمل أسعار السلع والخدمات مع استمرار التسعير السليم، بالإضافة لتحسين جودة البنية التحتية مع التأكيد علي استفادة الجميع من التحسن والتوزيع العادل له.





وأعلنت وزارة المالية عن استهدافها الاقتراض من البنوك بقيمة إجمالية تبلغ 46.5 مليار جنيه لسداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة خلال الأسبوع الجاري.





وقال تقرير صادر عن أدوات الدين العام بالوزارة، إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتدبير عمليات الإقتراض المقررة بواقع 3 عطاءات علي مدار الأسبوع الجاري تشمل أيام الأحد و الخميس و الإثنين.





وأضاف التقرير أنه من المقرر بيع أذون خزانة من آجال " 91 و 273 و 364 و 182" يوما بقيمة إجمالية تبلغ 29.5 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.





وأوضح التقرير أنه من المستهدف بيع أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 19 مليار جنيه غدا الأحد و أجلي 182 و 364 يوما بـ20.5 مليار جنيه الخميس المقبل.





ولفت التقرير إلى أنه من المخطط بيع سندات خزانة لاستحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه خلال الإثنين المقبل.