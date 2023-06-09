تطبيق ChatGPT بإمكانيات جديدة وقريبا مع هواتف أندرويد

بعد طرح تطبيق ChatGPT أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي في متجر تطبيقات آبل Apple تقوم حاليا شركة "أوبن إيه آي" على تحسين الخدمة وإضافة ميزات جديدة تجذب المزيد من المستخدمين.

ChatGPT

وفقا لتقرير موقع gsmarena التقني، لم تمر سوى بضعة أسابيع على طرح تطبيق ChatGPT ومع ذلك بدأ في اكتساب مزايا جديدة بالفعل وتحديثات مهمة، مع تكامل أكثر مع المساعد الصوتي الذكي "سيري" Siri و Shortcuts. علاوة على ذلك، تم تحسين النسخة الخاصة بأجهزة الآيباد وأصبح ChatGPT يعمل حاليا في وضع ملء الشاشة.

تتيح لك ميزة الاختصار Shortcuts إنشاء موجه ChatGPT مخصص لك حسب اختيارك وحفظه يمكن بعد ذلك ربطه بتطبيقات أخرى لتنفيذ إجراء. كما يمكنك حاليا من استخدام ميزة السحب والإفلات Drag and drop التي تم تفعيلها مؤخرا مع التطبيق الجديد لتعمل مع أجهزة Apple وأصبح كل ما عليك سحب وإسقاط الرد من ChatGPT إلى تطبيقات أخرى.

تخطط OpenAI أيضًا لإطلاق تطبيق ChatGPT لنظام تشغيل أندرويد في المستقبل القريب، كما أطلقت اشتراكًا مميزا في ChatGPT فبراير الماضي يسمى ChatGPT Plus ، والذي يوفر أولوية الوصول للاستخدام والرد، مع أحدث طراز GPT-4 مقابل 20 دولارًا في الشهر.