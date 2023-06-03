عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

علي بابا الصينية تنافس مايكروسوفت الأمريكية بـ روبوت Tongyi Tingwu

Alibaba
Alibaba

طرحت مؤسسة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية والخدمات السحابية أداتها الخاصة الشبيهة بـ ChatGPT وتسمى Tongyi Tingwu التي تتعامل مع الوسائط المتعددة حيث تتطلع الشركة الصينية إلى أخذ زمام المبادرة في سباق  الذكاء الاصطناعي التوليدي في البلاد.

وفقا لتقرير cnbc الإخبارية، بدأت شركة "أوبن آيه آي" OpenAI الأمريكية سباق التسلح بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال أداة ChatGPT، هو روبوت دردشة قادر على إجراء محادثة  والدخول في مجادلات مثل البشر، ومنذ طرحه في نوفمبر العام الماضي انتشر بسرعة البرق، مما أثار اهتمامًا عالميا بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

Alibaba 

في الشهر الماضي ، كشفت Alibaba عن أداة Tongyi Qianwen وهو نموذج لغوي كبير على غرار ChatGPT نظام يتم تدريبه على كميات هائلة من البيانات والمعلومات من كافة المجالات من أجل التعرف على إدخالات وأسئلة المستخدم والقدرة على إنشاء الردود المناسبة.

أعلن قسم الحوسبة السحابية في علي بابا ، والذي يقود رسوم الذكاء الاصطناعي للشركة ، يوم الخميس أنه سيتم دمج روبوت  Tongyi Qianwen  في مساعد رقمي يسمى Tingwu.

سيتمكن Tongyi Tingwu ، المساعد الذكي العامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي، من تحليل محتوى الوسائط المتعددة وإنشاء ملخص نصي من ملفات الفيديو والصوت التي تعرض عليه وتلخيص الفيديوهات في نقاط مختصرة، وفقًا لـ Alibaba.

علي بابا الراعي الرسمي للتجسس .. مخاوف من ChatGPT الصيني

خبير تحول رقمي: خطة تقسيم علي بابا الصينية تزيدها قوة

ومن المقرر أن يتم دمج Tongyi Tingwu ، المتاح الآن للاختبار العام ، أولاً في تطبيق DingTalk ، وهي خدمة مراسلة تركز على الأعمال تديرها مجموعة علي بابا.

وقال جينغرن تشو ، كبير التكنولوجيا في مؤسسة علي بابا للخدمات السحابية الذكية ، في بيان صحفي "نحن نعيش في عصر يتم فيه استهلاك قدر كبير من محتويات الفيديو والصوت بتنسيقات مختلفة بشكل يومي، و تماشياً مع هذا الاتجاه، يهدف Tongyi Tingwu إلى استخدام نموذج اللغة الكبير لتسهيل فهم أسرع وأفضل للفيديوهات ومشاركة أسهل لمحتوى الوسائط المتعددة"

فيما قالت مؤسسة "علي بابا" إنها ستطرح المزيد من الإضافات الجذابة لـ Tongyi Tingwu في وقت لاحق من هذا العام بما في ذلك الترجمة في الوقت الفعلي بين الإنجليزية والصينية لمحتوى الوسائط المتعددة، ومن المقرر أن تكون الخدمة مكونًا إضافيًا plugin لمتصفح الويب "كروم" من Google.

علي بابا مايكروسوفت ChatGPT الذكاء الاصطناعي OpenAI أوبن أيه آي Alibaba Tongyi Tingwu

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

موضوعات متعلقة

بخطوات بسيطة.. إزاي تعمل حظر للإعلانات على أجهزة أندرويد

16GB رام.. Teclast تطلق جهاز لوحي جديد من الفئة المتوسطة

ريلمي تطلق هاتفا متوسط المدى بكاميرا 50 ميجابيكسل

مناسب للطبقة المتوسطة.. موتورولا تطرح Razr 40 القابل للطي رسميا

عدسة تقريب بصري 5x.. سامسونج تستعد لطرح Galaxy S24 Ultra بإمكانيات رائدة

تستحوذ على 80% من المبيعات.. سامسونج تهيمن على الهواتف القابلة للطي

ماكينة أخبار كاذبة.. OpenAI تحاول علاج "هلوسة" أدوات الذكاء الاصطناعي

أغنى رجل على وجه الأرض.. إيلون ماسك يستعيد لقبه مرة أخرى

ترشيحاتنا

مي فاروق: عمرو مصطفي شخص جرئ.. والمستمع يشتاق لهذه الأغاني

هجوم سيبراني كبير يضرب روسيا .. وبيان عاجل من موسكو

تحذير شديد اللهجة من مدرب الأهلي السابق للاعبي الفريق قبل النهائي الإفريقي

نفسي أخس.. اختاري الأنسب من أفضل أنواع الرجيم

علي بابا الصينية تنافس مايكروسوفت الأمريكية بـ روبوت Tongyi Tingwu

مع بداية يونيو .. الأسعار الجديدة لـ MG ZS في مصر | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سببان وراء لفت الأميرة إيمان الأنظار في حفل زواج ولي عهد الأردن

بأكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الأبيض والأسود

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

شاهد.. 15 صورة من حفل زفاف ميرنا نور الدين

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ