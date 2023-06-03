علي بابا الصينية تنافس مايكروسوفت الأمريكية بـ روبوت Tongyi Tingwu

طرحت مؤسسة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية والخدمات السحابية أداتها الخاصة الشبيهة بـ ChatGPT وتسمى Tongyi Tingwu التي تتعامل مع الوسائط المتعددة حيث تتطلع الشركة الصينية إلى أخذ زمام المبادرة في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي في البلاد.

وفقا لتقرير cnbc الإخبارية، بدأت شركة "أوبن آيه آي" OpenAI الأمريكية سباق التسلح بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال أداة ChatGPT، هو روبوت دردشة قادر على إجراء محادثة والدخول في مجادلات مثل البشر، ومنذ طرحه في نوفمبر العام الماضي انتشر بسرعة البرق، مما أثار اهتمامًا عالميا بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

Alibaba

في الشهر الماضي ، كشفت Alibaba عن أداة Tongyi Qianwen وهو نموذج لغوي كبير على غرار ChatGPT نظام يتم تدريبه على كميات هائلة من البيانات والمعلومات من كافة المجالات من أجل التعرف على إدخالات وأسئلة المستخدم والقدرة على إنشاء الردود المناسبة.

أعلن قسم الحوسبة السحابية في علي بابا ، والذي يقود رسوم الذكاء الاصطناعي للشركة ، يوم الخميس أنه سيتم دمج روبوت Tongyi Qianwen في مساعد رقمي يسمى Tingwu.

سيتمكن Tongyi Tingwu ، المساعد الذكي العامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي، من تحليل محتوى الوسائط المتعددة وإنشاء ملخص نصي من ملفات الفيديو والصوت التي تعرض عليه وتلخيص الفيديوهات في نقاط مختصرة، وفقًا لـ Alibaba.

ومن المقرر أن يتم دمج Tongyi Tingwu ، المتاح الآن للاختبار العام ، أولاً في تطبيق DingTalk ، وهي خدمة مراسلة تركز على الأعمال تديرها مجموعة علي بابا.

وقال جينغرن تشو ، كبير التكنولوجيا في مؤسسة علي بابا للخدمات السحابية الذكية ، في بيان صحفي "نحن نعيش في عصر يتم فيه استهلاك قدر كبير من محتويات الفيديو والصوت بتنسيقات مختلفة بشكل يومي، و تماشياً مع هذا الاتجاه، يهدف Tongyi Tingwu إلى استخدام نموذج اللغة الكبير لتسهيل فهم أسرع وأفضل للفيديوهات ومشاركة أسهل لمحتوى الوسائط المتعددة"

فيما قالت مؤسسة "علي بابا" إنها ستطرح المزيد من الإضافات الجذابة لـ Tongyi Tingwu في وقت لاحق من هذا العام بما في ذلك الترجمة في الوقت الفعلي بين الإنجليزية والصينية لمحتوى الوسائط المتعددة، ومن المقرر أن تكون الخدمة مكونًا إضافيًا plugin لمتصفح الويب "كروم" من Google.