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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

النسخة الصينية من ChatGPT.. علي بابا تطلق روبوت Tongyi Qianwen

Alibaba
Alibaba

أطلقت شركة علي بابا Alibaba القابضة المتخصصة في التجارة الإلكترونية وخدمات الحوسبة السحابية منافس جديد لأداة الذكاء الاصطناعي  ChatGPT  وهو  روبوت  "Tongyi Qianwen" مع نطاق محدود من المؤسسات وهو حتى الآن ليس متاحا لعامة الناس ولكنه يقتصر على عدد قليل من المؤسسات المختارة بعناية.

وفقا لموقع gizmochina التقني، تقوم "على بابا" بتوجيه الدعوات للمسؤولين في هذه المؤسسات للمشاركة في النسخة التجريبية الأولى من الروبوت الخاص بها. يمكن المهتمين بتجريب الروبوت تقديم طلب الاستخدام عبر الموقع الرسمي للشركة، وسيتم النظر في إمكانية مشاركتهم في حالة استيفائهم للمعايير.

Alibaba 

يعتبر روبوت Tongyi Qianwen هو نموذج لبرنامج ذكاء اصطناعي توليدي متقدم جدا مصمم خصيصا للتجاوب مع البشر والتحدث إليهم على غرار أداة  ChatGPT  من شركة OpenAI، وهو يفهم الأوامر البشرية ويستجيب لها ويرد على الأسئلة،  إنه بمثابة مساعد فعال للغاية ويمكنه ابتكار أفكار خاصة به وكأنه يحاكي النموذج البشري.

تم تطويره من قبل معهد الأبحاث المتقدم في علي بابا ، أكاديمية DAMO، وهي هيئة وكيان لها تاريخ مع البحث العلمي حيث شاركت أكاديمية علي بابا دامو في مجالات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لسنوات طويلة ومنذ عام 2019 تقوم بتطوير نماذج لغوية كبيرة.

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تخطط Alibaba لدمج تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة على نطاق واسع مع منتجاتها ومع سوفت وير DingTalk. من المقرر إطلاق الروبوت الجديد على نطاق واسع في 11 أبريل في قمة Alibaba Cloud لعام 2023 ، جنبا إلى جنب مع التطبيقات المطورة التي سيتم دمجها مع الروبوت، بالإضافة إلى ذلك تستعد الشركة لإطلاق نموذج وإصدار ثاني من روبوت Tongyi Qianwen يمكن مقارنته بـ ChatGPT 2.5 ، في النصف الثاني من العام الحالي.

ChatGPT روبوت Tongyi Qianwen علي بابا Alibaba ذكاء اصطناعي OpenAI

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