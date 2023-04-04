أطباء يحذرون من استخدام الـ ChatGPT .. ما القصة؟

حذر أطباء من استخدام ChatGPT في الحصول على المشورة الطبية، بعد أن وجدت دراسة أنه يملك بيانات صحية وذلك عند طلب معلومات حول السرطان من الروبوت.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أجاب روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي على واحد من كل عشرة أسئلة حول فحص سرطان الثدي بشكل خاطئ ولم تكن الإجابات الصحيحة "شاملة" مثل تلك التي تم العثور عليها من خلال بحث عبر محرك البحث جوجل.

وقال الباحثون إنه في بعض الحالات ، استخدم روبوت الدردشة المزود بالذكاء الاصطناعي مقالات صحفية مزيفة للإجابة على الأسئلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء وسط تحذيرات من أن المستخدمين يجب أن يتعاملوا مع البرنامج بحذر لأنه يميل إلى "الهلوسة" أو بعبارة أخرى اختلاق الأشياء.

وطلب باحثون من كلية الطب بجامعة ميريلاند من ChatGPT الإجابة عن 25 سؤالًا متعلقًا بالنصائح حول الكشف عن سرطان الثدي.

ومن المعروف أن الشات بوت يختلف في استجابته ، حيث تم طرح كل سؤال ثلاث مرات منفصلة، وتم تحليل النتائج من قبل ثلاثة أطباء أشعة مدربين على التصوير الشعاعي للثدي.

وكانت "الغالبية العظمى" - 88 بالمائة - من الإجابات مناسبة وسهلة الفهم، لكنهم حذروا من أن بعض الإجابات كانت "غير دقيقة أو حتى وهمية".