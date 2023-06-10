تحذير عاجل من الأرصاد.. تفاصيل هجوم قرش على أحد السائحين في الغردقة.. ونائب يتلقى تهديدات بالاغتيال| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



سلوك غريب.. البيئة تكشف تفاصيل هجوم قرش على أحد السائحين في الغردقة

قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن سمكة القرش التي تم اصطيادها بالأمس، هي السمكة التي تسببت في حادث قتل السائح الروسي، وذلك تم التأكد منه؛ بعض تشريح السمكة، وإجراء بعض الفحوصات عليها، إذ أن الجزء الذي كان تم التهامه من جسد السائح، تم إيجاده داخل سمكة القرش.



المفتى يكشف شروط النيابة فى الحج ويؤكد: ليست مرتبطة بصلة القرابة

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم النيابة في الحجِّ، حيث علق قائلا: يجوز لغير القادر صحيا أن يوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه.



حرارة ومنخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال أسبوع

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وتوقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل.



منها الكمامات.. هاني الناظر يقدم نصائح مهمة للحماية من التقلبات الجوية

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، نصائح للمواطنين لكيفية حماية أنفسهم من التقلبات الجوية، قائلا: إنه فى مثل تلك الظروف يجب متابعة نشرات الأرصاد الجوية باستمرار، والبدء فى معرفة حالة الطقس فى تلك الأيام، معقبا: “إذا كان بكرا فيه رياح محملة بالاتربة يبقي كبار السن أو الأطفال الصغار يلتزموا المنزل وقفل النوافذ جيدا”.



برلماني: تعرضت لتهديدات بالاغتيال من جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جماعة الإخوان الإرهابية ظهرت للناس بعد الحكم.



كل 14 ثانية .. الصحة تكشف رقمًا صادمًا عن الزيادة السكانية

‏قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإسكان والتنمية الأسرة، إن يوم 1‏/6‏/2023 عدد سكان مصر وصل إلى 105 ملايين نسمة والمصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



بكري : الرئيس السيسي وجه وزيريّ الري والنقل بحل أزمة نقابة المهندسين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب حل أزمة المهندسين من خلال تكليف وزيري الري والنقل بالعمل على إنهائها.



قرّرنا الآتي | بشرى من حياة كريمة لطلاب الثانوية العامة 2023

‏قالت نجلاء علوي عضو إدارة التعليم في مؤسسة حياة كريمة، ان مبادرة تقدر في 10 أيام مبادرة مقدمة لطلاب الثانوية العامة أطلقتها أسرة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حتى نقدم الدعم لأبنائنا في المحافظات قبل امتحانات الثانوية العامة.



محمد أبو العينين ينعى والدة رئيس الوزراء

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، واسرة قناة صدى البلد، والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.



متحدث الجيش السوداني: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي خرق للهدنة.. فيديو

قال العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، إن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خرق للهدنة الجديدة من قِبل المتمردين.



المتحدث باسم التربية والتعليم: نستعد من بداية العام الدراسي لامتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أننا مستعدون لامتحانات الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي تقريبا، وخلال الترم الأول الدكتور رضا حجازي قام بعمل مؤتمر صحفي أوضح خلاله كل التفاصيل المتعلقة بمواصفات امتحانات الثانوية العامة مبكرا حتى يكشف كافة المعلومات والإرشادات للطلاب بشكل مفصل قبل الامتحانات بفترة كافية.