المتحدث باسم التربية والتعليم: نستعد من بداية العام الدراسي لامتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أننا مستعدون لامتحانات الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي تقريبا، وخلال الترم الأول الدكتور رضا حجازي قام بعمل مؤتمر صحفي أوضح خلاله كل التفاصيل المتعلقة بمواصفات امتحانات الثانوية العامة مبكرا حتى يكشف كافة المعلومات والإرشادات للطلاب بشكل مفصل قبل الامتحانات بفترة كافية.

وتابع شادي زلطة خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن من أبرز الإجراءات في العام الحالي هو الأمر المتعلق بتقسيمه الامتحانات التي ستكون ما بين الـ 85% أسئلة الاختيار من متعدد وما لا يزيد عن 15% أسئلة مقاليه، وطرحنا في بداية شهر مارس الماضي نماذج استرشاديه حتى يتدرب الطلاب على شكل الامتحانات على موقع وزارة.

المواصفات الخاصة بالامتحانات

وأضاف أن بعد حوالي شهر ونصف الدكتور رضا حجازي عقد مؤتمر صحفي آخر للإعلان عن كافة المواصفات الخاصة بالامتحانات والتي تم خلاله الإعلان عن تقليل عدد الأسئلة حتى يكون هناك وقت كافي للطلاب للإجابة والمراجعة في الامتحان خلال الفترة الزمنية المحددة.

ونوه أن منذ اكثر من 15 يوم طرحنا فيديو توضيحي علي الصفحة الرسمية للوزارة متعلق بكيفية ملء البيانات على ورقة الإجابة الخاصة بـ "البابل شيت" وورقة الإجابة الخاصة بالأسئلة المقاليه وكيفية كتابة رقم الجلوس وتظليله.