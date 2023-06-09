المفتى يكشف شروط النيابة فى الحج ويؤكد: ليست مرتبطة بصلة القرابة

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم النيابة في الحجِّ، حيث علق قائلا: يجوز لغير القادر صحيا أن يوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه.

ورد شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق،على سؤال يخص درجة القرابة التي تسمح بالإنابة في العمرة أو الحج منوها: كل القرابات مسموح لها بالإنابة، بل لو لم توجد صلة قرابة كذلك.



حكم النيابة فى الحج



وعلق مفتي الجمهورية: النيابة ليست مرتبطة بصلة القرابة من الأساس، ولا مانع لأي شخص أن ينوب عن المتوفى في الحج.

وبشأن عدم تقدير البعض لمكانة المسجد النبوي، شدد المفتي أن العلماء أجمعوا على أنَّ البقعة التي ضَمَّتْ أعضاء الجسد الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بقعة في الأرض.