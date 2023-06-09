المفتي يكشف حكم الاجتماع للصلاة على النبي| فيديو

رد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية على حكم اجتماع الناس للصلاة على النبي في المساجد أو غيرها .

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، الصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- بعد صلاة الجمعةِ جهرًا واجتماعَ الناس على ذلك؛ هو أمرٌ مشروعٌ على سبيل الاستحباب، حيث يَجمَعُ الناسَ على قربة من أجلِّ القربات.

الاجتماع للصلاة على النبي لا إثم فيه ولا بدعة

وتابع مفتي الجمهورية: لا إثم فيه ولا بدعة، وإنما البدعة في التضييق على المسلمين فيما فَسَحَ اللهُ تعالى لهم ورسولُه- صلى الله عليه وآله وسلم-.

وطالب المفتى بمراعاة الالتزام بالآداب الشرعية كأن يكون رفع الصوت رفعًا متوسطًا، ليس فيه إزعاجا، مع توافق الأصوات بطريقةٍ موزونةٍ، وهذا كله بمراعاة إجراءات جهات الاختصاص المنظِّمة لهذا الشأن.