حقيقة ارتباط أمير المصرى بـ أسماء جلال.. الفنان يجيب بصراحة

أثار ظهور الفنان أمير المصرى والفنانة أسماء جلال، في مكان واحد ، حالة من الجدل الواسع الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذى دفع الكثير من محبيهما الحديث عن علاقة ارتباط عاطفى يجمعهما.

وقرر أمير المصرى ، الخروج عن صمته والرد على ما يثار عبر السوشيال ميديا قائلا : "كل ما يتردد عبر السوشيال ميديا عارا تماما من الصحة وليس هناك ارتباط من الأساس.

وأضاف أمير المصرى : رواد السوشيال ميديا فى كثير من الاحيان يحبون اكتشاف بعض الأمور ولكنها غير صحيحة ولست الأول او الأخير الذى يتعرض لمثل هذه الشائعات.

أمير المصرى وأسماء جلال

وعلم «صدى البلد» أن الفنانة أسماء جلال تعيش قصة حب مع الفنان أمير المصري، حيث تواجد الثنائي منذ فترة قريبة في إنجلترا.

كما تجمع أسماء جلال، علاقة قوية، بعائلة أمير المصري، ودائما ما يحرص والده على التعليق على صورها.

أفلام أسماء جلال

تتواجد الفنانة أسماء جلال بقوة في السينما المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك في بطولة 3 أفلام مع كوكبة كبيرة من النجوم.

الفيلم الأول هو الفيلم الاجتماعي الكوميدي "وش ف وش"، الذي تقدم خلاله دور فتاة اسمها "سلمى"، ويشاركها البطولة محمد ممدوح "تايسون"، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، أنوشكا، سلوى محمد علي، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، خالد كمال. ومن إخراج وليد الحلفاوي.

وتشارك أيضًا في فيلم "آل شلبي"، والذي تقدم خلاله دور "ليلى"، من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، حسن مالك، خالد سرحان، علي الطيب. من إخراج أيتن أمين.

أما الفيلم الثالث فهو "رحلة البحث على فستان الزفاف"، ويشارك بطولته الفنانة ياسمين رئيس، من إخراج جيلان عوف، وإنتاج محمد حفظي.

وكانت أسماء جلال قد تألقت خلال موسم رمضان 2023، بمسلسل "الهرشة السابعة"، مع أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.

وكانت قد قالت الفنانة أسماء جلال، إنها لم تتوقع ردود فعل الجمهور الكبيرة على مسلسل الهرشة السابعة، وذلك في تصريحات خاصة لبرنامج كأس إنرجي للدراما، الذي يذاع يوميا على مدار شهر رمضان، من تقديم محمد طارق أضا عبر محطة راديو إنرجي 92.1، لتقييم الأعمال الدرامية المتنافسة، قبل توزيع الجوائز على الفائزين في حفل كبير بعد عيد الفطر.

وأوضحت أسماء جلال، في تصريحاتها لكأس إنرجي للدراما، أنها توقعت أن تؤثر بعض قصص الهرشة السابعة عند شريحة معينة من الجمهور، ولكنها فوجئت بردود فعل كبيرة.

واستطردت أسماء جلال قائلة:" كنت قلقانة من المشاهد لإن عمري ما مريت بحاجة مشابهه.. وقررت أتعامل مع شخصية سلمى ونقط ضعفها.. وإن أكثر حاجة ممكن تأثر فيها إن حد بتحبه يسيبها ويمشي".

وأشادت أسماء جلال بمخرج ومؤلفة الهرشة السابعة قائلة:" كريم الشناوي ومريم نعوم من أكثر العوامل المسئولة عن نجاح العمل.. ودائما لديهم إجابة على أي سؤال لتكون الصورة واضحة".

وعن مشهدها المفضل والأصعب، قالت أسماء جلال:" أكثر مشهد كنت متحمسة له في الحلقة التانية اللي كنت فكراه عاوز يتقدملي بس طلع عاوز نجرب نعيش سوا قبل الزواج.. كان مشهد صعب ومكون من صفحات كتير أوي.. وفيه قطر مشاعر من زعل لفرح لغضب لدراما.. واحنا بنحب المشهد ده أوي فعلا".

وعبرت أسماء جلال في تصريحاتها لإنرجي، عن أمنيتها أن تكرر العمل مع فريق مسلسل الهرشة السابعة، موضحة:" من المسلسلات اللي كلنا كنا حاسين إنه مش عاوزين الأيام تخلص وبنحب بعض ونخاف على بعض وكان في طاقة حلوة بيننا".

وعن أعمالها خلال الفترة المقبلة، قالت أسماء جلال:" مستنية عرض مسلسل معاوية مع المخرج طارق العريان.. وهو عمل تاريخي إسلامي وأقدم فيه شخصية معقدة جدا"