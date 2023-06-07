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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جزء ثان من جعفر العمدة.. محمد سامي يفجر مفاجأة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

ما زالت أصداء نجاح مسلسل “جعفر العمدة” مستمرة حتى الآن على الرغم من عرض العمل فى رمضان المنصرم، إلا أن هناك كثير من التساؤلات الخاصة حول مدى إمكانية تقديم جزء ثان من العمل الذى قام بإخراجه محمد سامر وبطولة محمد رمضان. 

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وفجر المخرج محمد سامى مفاجأة مدوية للجمهور، حيث قرر أن يجيب عن هذه الاستفسارات من خلال لقاء له ببرنامج “إنسايدر بالعربى” قائلا: “إننا نناقش الفكرة جميعا ولم نصل إلى القرار النهائى، ولكن الاتجاه العام بين فريق العمل هو الموافقة على تقديم جزء ثان من العمل، وهو ما يتضح خلال الأيام القليلة المقبلة”. 

وأضاف محمد سامى: “فى حالة الموافقة على تقديم جزء ثانٍ من العمل، سنحافظ على نفس الأبطال، ما عدا الأبطال الذى انتهت أدوارهم”.

محمد سامى وجعفر العمدة  

تحدث المخرج محمد سامي عن مسلسل “جعفر العمدة”، كاشفا تفاصيل خاصة عن كواليس هذا المسلسل، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

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وقال محمد سامي: “المسلسل ده كان تحدي بالنسبالي، ورسمت كل شخصية على حدة، وعملت الشخصيات وبعد كده الأحداث والقصة، وفي نجوم كلمتهم قبل ما أعمل الشخصية بتاعتهم في العمل بشكل كامل”.

وأصاف: “مسلسل جعفر العمدة نجح نجاحا باهرا، وكسر الدنيا”.

واستضافت الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، وذلك للحديث عن نجاحاته الفنية في الفترة الأخيرة في مسلسل “جعفر العمدة” ومشاركة الأخيرة في مسلسل “علاقة مشروعة”.

وشاركت الصفحة الرسمية لشاشة dmc البرومو الدعائي لاستضافة النجمين محمد سامي وزوجته مي عمر عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، وعلقت عليها قائلة: «أشهر كابل في الوسط الفني النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي في حلقة مميزة من صاحبة السعادة يوم الاثنين، الساعة 11:00 مساءً على dmc».

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