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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

حسن شاكوش
حسن شاكوش

خرجت ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش عن صمتها مجددا بعد فترة من حالة الشد والجذب التى شهدتها الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة. 

وكشفت ريم طارق زوجة حسن شاكوش عن بعض التفاصيل وردت على الاتهامات التى يدعيها زوجها عبر بعض وسائل الاعلام والسوشيال ميديا وذلك من خلال مكالمة تيلفونية مع الإعلامى أحمد عبد العزيز فى برنامج الوسط الفنى. 

وقالت ريم طارق : أنا مش هقول السبب الحقيقى وراء طلاقى ولكن أحب أقول ان اللى بعمله حسن شاكوش عبر السوشيال ميديا ووسائل الإعلام بإنه يشنع بى ويحاول تشوية صورتى أمر لا يحتمل وغير لائق فى علاقتنا حيث فضلت أن ألجأ الى القضاء وهو سبيلى الوحيد حاليا. 

وأضافت ريم طارق : اللى عمله حسن شاكوش واللى بتسببه انفصلنا امر لن ابوح به وفى نفس الوقت لا يمكن ان اتجاوز عنه خاصة انه امر لن يعدل عنه “مش هيتصلح”. 

وردت ريم طارق على اتهامات انها طلبت الطلاق من حسن شاكوش حتى تتمكن من الحصول على 2 مليون جنيه المؤخر الخاص بها وهو ما نفته تماما ،مؤكدة ان هذا الأمر ليس السبب الأساسى وأنا اسلك طريقى داخل المحاكم والقضاء يحكم بننا بالحق. 

وأوضحت ريم طارق : انا ممكن اموت نفسى لأنى أعيش حاليا تحت ضغط كبيرة بيبب ما يفعله معى حسن شاكوش واتباعه أسلوب التشويه فى صورتى والخوض فى عرضى وأهلى أيضا. 

رد حسن شاكوش 

وكشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال فيديو متداول له عبر السوشيال ميديا عن نيته للزواج مجددا بعد انفصاله عن ريم طارق.

وقال حسن شاكوش خلال الفيديو المتداول وهو يرقص فى حفل زفاف صديقه عمر كمال : "بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، طول ما إحنا عايشين هنتجوز مرة واتنين وتلاتة طالما في شرع ربنا.

وتحدث مطرب المهرجانات حسن شاكوش في السابق، عن أزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، والتي وصلت إلى المحاكم، مؤكدًا أنه لن يتحدث عن الأزمة لأنها تخصه وتخص أهل بيته وعرضه.

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وقال حسن شاكوش في لقاء تلفزيوني: أي حاجة شخصية مش هينفع أتكلم فيها لأن في الأول والآخر لو اتكلمت هتكلم على عرضي ودي حاجة شخصية بيني وبين بيتي، واللي حصل معانا حسد، لأن الفرح بتاعي أكيد لازم يتحسد، ده انت نفسك ممكن تحسد نفسك، وأكيد فرحي اتحسد وكلنا اتحسدنا والحمد لله على كل شيء.

حسن شاكوش

قررت نيابة أكتوبر أول، استدعاء المأذون الذي عقد قران مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زوجته ريم طارق في إطار استكمال التحقيقات في أزمة الزوجين تبادلهما الاتهامات بالسرقة والتزوير في قسيمة الزواج.

وأرسلت نيابة في استدعاء كامل مرزوق المأذون الذي تولى عقد القران بعد طلب فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش سماع أقواله حول مدى تورطه مع "شاكوش" في تزوير قسيمة الزواج" بإثبات أن ريم "بكر رشيد" رغم تقديمها قسيمة طلاقها من زوجها السابق لحسن شاكوش حتى يعطيها للمأذون ويثبتها في قسيمة الزواج أنها "سيب"

حسن شاكوش وطليقته

وتقدم، فهد مرزوق دفاع زوجة حسن شاكوش لجهات التحقيق بـ"فلاشة" تتضمن تسجيلات صوتية لحسن شاكوش يتحدث فيها إلى زوجته يؤكد مضمونها علمه بأنها مطلقة وتزوجت قبله، بخلاف ما يدعي أنه لا يعلم بزواجها من رجل قبله.

وفرغت النيابة الفلاشة التي تضمنت محادثة صوتية لشاكوش يقول فيها لريم: "أنا اخترتك من بين أخواتك رغم إنك مش بنت بنوت وعملتلك فرح متحلميش بيه".

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