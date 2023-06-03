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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

كشف ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش تفاصيل الفيديو الذى ظهر فيه شقيق شاكوش وهو يتهجم على والدتها وذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “الوسط الفنى” للإعلامي أحمد عبد العزيز. 

وقالت ريم طارق زوجة حسن شاكوش : إن شقيق حسن شاكوش تهجم على والدتي عندما كانت والدتي تشتكى لوالدة حسن شاكوش بسبب ما يفعله من تشهير وخوض في الأعراض وسمعتي". 

وأضافت ريم طارق : شقيق حسن شاكوش تهجم بعدها على والدتي وحسن شاكوش كان يقوم بالتصوير وهم يسبوننا وهذا ما حدث فى الفيديو وهذه الواقعة كانت منذ شهر ونصف تقريبا". 

رد حسن شاكوش 

وكشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال فيديو متداول له عبر السوشيال ميديا عن نيته للزواج مجددا بعد انفصاله عن ريم طارق.

وقال حسن شاكوش خلال الفيديو المتداول وهو يرقص فى حفل زفاف صديقه عمر كمال : "بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، طول ما إحنا عايشين هنتجوز مرة واتنين وتلاتة طالما في شرع ربنا.

وتحدث مطرب المهرجانات حسن شاكوش في السابق، عن أزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، والتي وصلت إلى المحاكم، مؤكدًا أنه لن يتحدث عن الأزمة لأنها تخصه وتخص أهل بيته وعرضه.

وقال حسن شاكوش في لقاء تلفزيوني: أي حاجة شخصية مش هينفع أتكلم فيها لأن في الأول والآخر لو اتكلمت هتكلم على عرضي ودي حاجة شخصية بيني وبين بيتي، واللي حصل معانا حسد، لأن الفرح بتاعي أكيد لازم يتحسد، ده انت نفسك ممكن تحسد نفسك، وأكيد فرحي اتحسد وكلنا اتحسدنا والحمد لله على كل شيء.

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حسن شاكوش

قررت نيابة أكتوبر أول، استدعاء المأذون الذي عقد قران مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زوجته ريم طارق في إطار استكمال التحقيقات في أزمة الزوجين تبادلهما الاتهامات بالسرقة والتزوير في قسيمة الزواج.

وأرسلت نيابة في استدعاء كامل مرزوق المأذون الذي تولى عقد القران بعد طلب فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش سماع أقواله حول مدى تورطه مع "شاكوش" في تزوير قسيمة الزواج" بإثبات أن ريم "بكر رشيد" رغم تقديمها قسيمة طلاقها من زوجها السابق لحسن شاكوش حتى يعطيها للمأذون ويثبتها في قسيمة الزواج أنها "سيب"

حسن شاكوش وطليقته

وتقدم، فهد مرزوق دفاع زوجة حسن شاكوش لجهات التحقيق بـ"فلاشة" تتضمن تسجيلات صوتية لحسن شاكوش يتحدث فيها إلى زوجته يؤكد مضمونها علمه بأنها مطلقة وتزوجت قبله، بخلاف ما يدعي أنه لا يعلم بزواجها من رجل قبله.

وفرغت النيابة الفلاشة التي تضمنت محادثة صوتية لشاكوش يقول فيها لريم: "أنا اخترتك من بين أخواتك رغم إنك مش بنت بنوت وعملتلك فرح متحلميش بيه".

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