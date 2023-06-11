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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص ميتسوبيشي اتراج 2023 سيدان بمصر| صور

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 السيدان

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من إصدارات السيارات السيدان موديل 2023 ، التي يرغب في اقتناءها الكثير من المواطنين المصريين ومنهم فئة الشباب، وذلك لما تمتلكه Mitsubishi Attrage من مميزات وتكنولوجيات حديثة ومتطورة تناسب فئتها السعرية .

 ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 السيدان

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القائمة الكاملة للأسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي في مصر

يعرض موقع صدى البلد سعر سيارة ميتسوبيشي اتراج السيدان موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة :

 ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

مقصورة ميتسوبيشي اتراج

مقصورة  ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 السيدان

تحتوي مقصورة سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، تكييف أوتوماتيك، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، و باور ستيرنج، وزجاج كهربائي، و عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وUSB، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي.

محرك ميتسوبيشي اتراج

 ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 السيدان

تخرج سيارة ميتسوبيشي اتراج السيدان موديل 2023 عزم أقصي للدوران يصل الي 100 نيوتن/متر، وقوة 76 حصان، وتحتوي علي محرك سعة 1200 سي سي، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT .

وسائل السلامة بـ ميتسوبيشي اتراج

 ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

زودت ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 السيدان الجديدة بالعديد من وسائل السلامة والأمان المتقدمة منها، وسائد هوائية، وأحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبالإضافة الي نظام الفرامل المانعة للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

سعر ميتسوبيشي اتراج السيدان

 ميتسوبيشي اتراج موديل 2023  السيدان 

تتوافر سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها إلي 465 ألف جنيه .

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