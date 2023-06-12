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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. التعليم تنفي تسريب امتحاني الدين والتربية الوطنية قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة..غدا انطلاق المؤتمر الثامن لقسم الأشعة بطب عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

قبل انطلاقه غدا.. كل ما تريد معرفته عن المؤتمر الدولي للطب النفسي بعين شمس
ينظم قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس و بالتعاون مع الجمعية العالمية للطب النفسي للبحوث النفسية والتدريب بالتعاون مع مركز عكاشة للطب النفسي المؤتمر الدولي الثامن عشر للطب النفسي والدولي السادس لطب نفس الأطفال والمراهقين فى الفترة من ١٣-١٥ يونيو ، تحت عنوان " التشخيص الخاطئ في الطب النفسي و آثاره "

 

 كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة تنظم ندوة عن نشر الابحاث العلمية دوليآ

تنظم وحدة المشروعات البحثية و النشر الدولي بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن إقامة محاضرة عن كيفية كتابة البحث العلمي لينشر دوليآ بعنوان “كيف تكتب بروتوكول البحث الخاص بك”، وياتى ذلك تحت رعاية الدكتورة أمل يوسف عميدة الكلية.

 

خلال الاجازة الصيفية … كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

تتابع كلية الهندسة جامعة حلوان خلال اجازة نهاية العام الدراسي  تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .

طفولة مبكرة القاهرة تعلن عن ورشة بعنوان “ رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية”

أعلنت  اللجنة العلمية والتكنولوجية بكلية التربية للطفولة المبكرة  جامعة القاهرة عن إقامة ورشة عمل بعنوان “ رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية” .

 

غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الثامن لقسم الأشعة بطب عين شمس

ينطلق اليوم الإثنين، فاعليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن لقسم الأشعة التشخيصية و التداخلية والتصوير الجزئي بكلية الطب جامعة عين شمس.

 

 التعليم تنفي تسريب امتحاني الدين والتربية الوطنية قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة

زعمت عدد من جروبات الغش الخاصة بشاومينج وأعوانه ، تسريب امتحاني الدين والتربية الوطنية قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023|التعليم تتابع وصول أسئلة الدين والتربية الوطنية إلى اللجان

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عملية نقل صناديق أوراق أسئلة امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

 

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