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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الثامن لقسم الأشعة بطب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن لقسم الأشعة التشخيصية و التداخلية والتصوير الجزئي بكلية الطب جامعة عين شمس.

 

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

 

يستمر المؤتمر  على مدار يومي الاثنين والثلاثاء  ١٢، ١٣يونيو ، برئاسة الدكتور محمد أبو الهدى أستاذ الأشعة التشخيصية ، و الدكتورة سحر الفقي رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزئي بكلية الطب  و الدكتور جمال نيازي أستاذ الأشعة التداخلية وسكرتير المؤتمر إلي جانب مجموعة متميزة من أطباء القسم كلجنه منظمة للمؤتمر و بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء في التخصص .

https://www.asu.edu.eg/ar/693/event/

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وكان قد استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بقصر الزعفران ، مديرة العلاقات الدولية بجامعة TU Berlin .. Evelina Skurski ، و إنجى نافع ممثلة جامعة TU Berlin بمصر ، بحضور الدكتور أيمن صالح ، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ،   الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ،  الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين ،  الدكتورة ريم الكباريتي ، مدير رابطة الخريجين ، والدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى.

 

تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي   والتبادل الثقافي وتبادل الخبرات بين الجامعتين.

 

وخلال اللقاء ثمن  الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ،التعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية ، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين من الجامعتين .

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