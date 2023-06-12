غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الثامن لقسم الأشعة بطب عين شمس

ينطلق اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن لقسم الأشعة التشخيصية و التداخلية والتصوير الجزئي بكلية الطب جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

يستمر المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ١٢، ١٣يونيو ، برئاسة الدكتور محمد أبو الهدى أستاذ الأشعة التشخيصية ، و الدكتورة سحر الفقي رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزئي بكلية الطب و الدكتور جمال نيازي أستاذ الأشعة التداخلية وسكرتير المؤتمر إلي جانب مجموعة متميزة من أطباء القسم كلجنه منظمة للمؤتمر و بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء في التخصص .

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جامعة عين شمس جامعة عين شمس

وكان قد استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بقصر الزعفران ، مديرة العلاقات الدولية بجامعة TU Berlin .. Evelina Skurski ، و إنجى نافع ممثلة جامعة TU Berlin بمصر ، بحضور الدكتور أيمن صالح ، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين ، الدكتورة ريم الكباريتي ، مدير رابطة الخريجين ، والدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى.

تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والتبادل الثقافي وتبادل الخبرات بين الجامعتين.

وخلال اللقاء ثمن الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ،التعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية ، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين من الجامعتين .