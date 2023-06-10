امتحانات الثانوية العامة 2023 .. خبير يقدم روشتة اجتياز الاختبارات بتفوق

حالة من القلق والتوتر تسيطر على كثير من البيوت المصرية ونحن على أبواب امتحانات الثانوية العامة وطوال فترة أداء اختبارات هذه الشهادة الفارقة في مستقبل الطلاب على مستوى الجمهورية .

وبحثا عن روشتة لاجتياز هذه الامتحانات بتفوق دون قلق والتخلص من "الفوبيا" التي تصيب البعض وقت الامتحان خاصة مع تطوير نظام الاختبارات ليجمع بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، وحرصًا من "صدي البلد" على رصد نصائح من معلمين الصف الثالث الثانوي لمعرفة ابرز الاسئلة الهامة التي يجب الوقوف عندها وكيفية مقاومة القلق وكيفية تعامل الطلاب خلال فترة الامتحانات.

أكد محمد خالد طوسون، معلم كيمياء بأحدي المدارس الثانوية، أن النموذج الاسترشادي لوزارة التربية والتعليم للكيمياء 2023 جاءت في مستوى عال من الجودة في نواحي الشكل والمضمون، وأنها بالفعل ذات فائدة كبيرة للطالب لأنها تشمل كافة جوانب المنهج بترتيب جيد وعرض شيق للأسئلة الواردة فيها.

أوضح محمد خالد، إنه من المهم تهيئة الجو المناسب للطالب سواء أثناء الاستعداد للامتحانات أو خلال فترة الامتحانات خاصة في الشهادات الفاصلة مثل الثانوية العامة باعتباربة بوابة لكليات المستقبل.

وأكد "طوسون" أن التوتر أنواع فالنوع الأول من التوتر يعتبر صحي وهو الذي يؤدي للسعي والأجتهاد وزيادة النشاط والدخول في الأمتحانات بكل ثقة موضحًا ان لا داعي للقلق عند الشعور بالنسيان او عدم تذكر المعلومات التي تم مذاكرتها من قبل، ويجب ان تتذكر دايما ان ما زاد عن حده إنقلب لضده ويؤدي للإعاقة عن المراجعة والإجتهاد بشكل أفضل.

ونصح معلم الكيمياء، الأسرة بمعاونة الأبناء على التركيز وعدم الاجهاد وطول السهر والاهتمام بالتغذية الصحية للطالب أثناء الامتحانات .

ومن المقرر أن تنطلق بعد غد الاثنين امتحانات الثانوية العامة 2023 في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ، و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 يستمر زمن امتحان التربية الدينية من 9 لـ 10:30 صباحا ، بينما يستمر زمن امتحان التربية الوطنية من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة