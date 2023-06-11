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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حقوق عين شمس تنظم ندوة حول قواعد وأساسيات النشر العلمي بالمجلات الدولية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس ورشة عمل عن قواعد وأساسيات النشر العلمي في المجالات الدولية بعد غد الثلاثاء، وذلك بقاعة الدكتور رضا السيد عبد الحميد للمؤتمرات بمقر الكلية.

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون البحوث والدراسات العليا، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.

وتحت إشراف الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وتحت تنسيق الدكتورة فاطمة جلال مدير وحدة النشر العلمي.

ويحاضر فيها الدكتور كريم أبو العزم استاذ القانون العام المساعد - كلية القانون - جامعة أم القيوين - الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الحضور مفتوح للباحثين من جامعة عين شمس بمختلف التخصصات.

وكان قد كشف الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني  منتظمة فى أسبوعها الثاني لمختلف الفرق الدراسية للشعب الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الكلية اتخذت كافة التجهيزات والتدابير الخاصة باللجان، لافتا إلى أنه يؤدى حوالى ما يقرب من 30 ألف طالب فى مرحلة الليسانس والدراسات العليا 5 آلاف طالب.

ولفت إلى أنه تم تجهيز لجان الامتحانات من تعقيم وتهيئة بالكامل وتجهيز المركز الطبى بالكلية تحسبا لأى حالات طارئة قد تحدث خلال اللجان، موضحا أن هناك تعليمات للطلاب منها الحضور قبل موعد الامتحان.

وأشار إلى أن الامتحانات تعقد على فترتين و3 فترات يوميا، ومستمرة حتى 15 يونيو، ووفقا لخطة العام الدراسى، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

كلية الحقوق جامعة عين شمس قواعد وأساسيات النشر العلمي المجالات الدولية الدكتور محمود المتيني وحدة النشر العلمى Jobs Education

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