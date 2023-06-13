عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مصر فى طريق ريادة تصنيع الدواء وتوفير العملة الصعبة

صناعة الدواء
صناعة الدواء

أشادت عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى الاتجاة لانشاء اول مصنع للأدوية صديق للبيئة في مصر، مؤكدة أن الانتقال إلى التنمية الصناعية الخضراء بات توجهًا عالميًا بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الصناعة، والتي تؤدي إلى ارتفاع وتيرة التغيرات المناخية.

واكدت “الالفى” لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تعمل بشكل صحيح في مجال توطين الصناعة الدوائية وخصوصا بعد مناقشة سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال التصنيع الدوائي، ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير في مصر، ومناقشة آليات جعل مصر مركزًا تصديريًا للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية

مصر شهدت نقلة نوعية في مجال تصنيع الادوية


واضافت “الالفي” أن مصر شهدت نقلة نوعية في مجال تصنيع الادوية خلال الفترة الماضية وذلك ظهر جليا عن طريق إنخفاض حجم الاستيراد الخاص بهذه الادوية، مؤكدة أن تصنيع الدواء في قارة افريقيا سيجعل هناك منافسة كبيرة في سوق الدواء في الدول الافريقية فهو يعتمد علي الدول المجاورة له.

 

واوضحت النائبة، أنه حال وصول مصر للريادة في تصنيع الدواء بافريقيا فذلك سينعكس علي توفير العملة الصعبة، مشيدة بجهود هيئة الدواء المصرية التي تقوم بدورها من خلال الترويج للدواء عن طريق الانترنت والوسائل الاخرى.

وتجدر الإشارة الى أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  تفقدت خلال زيارتها للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي 2023 مصنع اتيكو فارما أول مصنع للأدوية صديق للبيئة.

اطلعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الهيئة على اجراءات المصنع التي تؤهله ليكون مصنع صديق للبيئة، من حيث الطاقة النظيفة واعادة الاستخدام والتدوير، حيث يتم استخدام الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة بدلا من السولار ويتم استخدامه في غلايات البخار و وحدات التكييف المركزي الخاصة بالتبريد الصناعي والتبريد المركزي، خاصة أن الغاز الطبيعي يلعب دور اساسي في خفض انبعاثات الكربون، كما يتم استخدام نظام مغلق للري للحفاظ على البيئة عن طريق استخدام ناتج الصرف الصناعي والعملية الصناعية وناتج محطة المياه بعد معالجته لتحويل المساحات المتاحة في المصنع إلى مسطحات خضراء دون الحاجة لإستخدام مياه المدينة والتأكد من تطبيق مبدأ إعادة الاستخدام.

التنمية الصناعية التغيرات المناخي التغيرات المناخ الدول الافريقية الرئيس السيسي الشئون الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

أبرزها صن داونز وبيراميدز| أندية لا تتوقعها هنأت الأهلي بدوري الأبطال.. وهذا موقف الزمالك

هدف الأهلي.. محمد علي بن رمضان يتعاقد مع أحد الأندية الأوروبية

ترشيحاتنا

مبلغ ضخم.. راتب حمدي فتحي مع الوكرة القطري

بعد انطلاقها بالبحيرة.. كيفية المشاركة بمبادرة إحلال السيارات

خطر يهدد العالم.. حلف الناتو يحذر من انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

قصف على مسقط رأس زيلينسكي.. وعشرات القتلى والجرحى

فيتوريا يكشف سر اختيار جنوب السودان للمباراة الودية

"أمريكا باتت بلدا فاسدا".. أول تعليق من ترامب بعد محاكمته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أمينة خليل في أحدث جلسة تصوير

لقاء خاص.. مونيا تكشف كواليس عائلة الحاجة متولي ومصير قصة الحب الوحيدة

بشرى سارة لمرضى الصدر| هيئة الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية

نجاة قائدها بأعجوبة.. بالفيديو تحطم طائرة صغيرة وسط البحر

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ