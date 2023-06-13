برلمانية: مصر فى طريق ريادة تصنيع الدواء وتوفير العملة الصعبة

أشادت عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى الاتجاة لانشاء اول مصنع للأدوية صديق للبيئة في مصر، مؤكدة أن الانتقال إلى التنمية الصناعية الخضراء بات توجهًا عالميًا بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الصناعة، والتي تؤدي إلى ارتفاع وتيرة التغيرات المناخية.

واكدت “الالفى” لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تعمل بشكل صحيح في مجال توطين الصناعة الدوائية وخصوصا بعد مناقشة سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال التصنيع الدوائي، ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير في مصر، ومناقشة آليات جعل مصر مركزًا تصديريًا للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية

مصر شهدت نقلة نوعية في مجال تصنيع الادوية



واضافت “الالفي” أن مصر شهدت نقلة نوعية في مجال تصنيع الادوية خلال الفترة الماضية وذلك ظهر جليا عن طريق إنخفاض حجم الاستيراد الخاص بهذه الادوية، مؤكدة أن تصنيع الدواء في قارة افريقيا سيجعل هناك منافسة كبيرة في سوق الدواء في الدول الافريقية فهو يعتمد علي الدول المجاورة له.

واوضحت النائبة، أنه حال وصول مصر للريادة في تصنيع الدواء بافريقيا فذلك سينعكس علي توفير العملة الصعبة، مشيدة بجهود هيئة الدواء المصرية التي تقوم بدورها من خلال الترويج للدواء عن طريق الانترنت والوسائل الاخرى.

وتجدر الإشارة الى أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تفقدت خلال زيارتها للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي 2023 مصنع اتيكو فارما أول مصنع للأدوية صديق للبيئة.

اطلعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الهيئة على اجراءات المصنع التي تؤهله ليكون مصنع صديق للبيئة، من حيث الطاقة النظيفة واعادة الاستخدام والتدوير، حيث يتم استخدام الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة بدلا من السولار ويتم استخدامه في غلايات البخار و وحدات التكييف المركزي الخاصة بالتبريد الصناعي والتبريد المركزي، خاصة أن الغاز الطبيعي يلعب دور اساسي في خفض انبعاثات الكربون، كما يتم استخدام نظام مغلق للري للحفاظ على البيئة عن طريق استخدام ناتج الصرف الصناعي والعملية الصناعية وناتج محطة المياه بعد معالجته لتحويل المساحات المتاحة في المصنع إلى مسطحات خضراء دون الحاجة لإستخدام مياه المدينة والتأكد من تطبيق مبدأ إعادة الاستخدام.