بعض الوظائف ستختفي.. ثورة جديدة في مجال الذكاء الصناعي| تفاصيل

توقع سام ألتمان، رئيس شركة «أوبن إيه آي» الأمريكية المطورة لبرنامج «تشات جي بي تي» الشهير، أن يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في التعليم مثلما فعلت الآلات الحاسبة، لكنه قال إن هذه التكنولوجيا التي تتقدم بسرعة كبيرة لن تحل محل التعليم.

وقال ألتمان، في محاضرة بجامعة كيو في طوكيو «من المحتمل ألا تبقى الواجبات المنزلية بالشكل الذي نعرفه»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «لدينا أداة جديدة للتعليم. إنها أشبه بالآلة الحاسبة على صعيد الكلمات»، و«يجب أن تتغير طرق تدريس الطلاب وتقويمهم».

يجري ألتمان حالياً جولة عالمية يلتقي خلالها قادة شركات وصناع قرار لمناقشة الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأيضاً التنظيم المستقبلي لهذه التكنولوجيا.

وأبدى ألتمان ثقته إزاء الضمانات المواكبة لتطور هذه التكنولوجيا، لكنه جدد تأكيده وجود مخاوف في هذا السياق.

وأكد أن «الأدوات التي نمتلكها لا تزال بدائية للغاية مقارنة بما سنمتلكه في غضون بضع سنوات»، لافتاً النظر إلى أن «أوبن إيه آي» ستشعر بـ«مسؤولية كبرى» إذا حدث خطأ ما.

وحاول ألتمان مجدداً تهدئة المخاوف من إمكان فقدان الكثير من الوظائف التي يشغلها البشر حالياً بسبب الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وفيما أقر بأن «بعض الوظائف ستختفي»، لفت النظر إلى أن «فئات جديدة» من الوظائف ستظهر في المقابل.