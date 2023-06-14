480 جنيها.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-6-2023

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ، التراجع الذي بدأته منذ أن رفعت الحكومة الرسوم الجمركية على واردات الذهب من الخارح.
وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 18.280 جنيها بعدما كان 18.760 جنيها خلال الأسبوع الماضي لسعر الشراء، بانخفاض بلغ 480 جنيها.
وفي السياق نفسه، هبط سعر الذهب اليوم إلى 2285 جنيها للجرام من عيار 21 مقارنة بـ 2600 قبل رفع الجمارك على واردات الذهب بتراجع بلغ 315 جنيها للجرام
وقال عضو شعبة الذهب عمرو المغربي، إن سعر الذهب قبل قرار الاعفاء الجمركي 2600 جنيه لعيار 21 ، ولكن انخفض منذ تطبيق القرار.
وأوضح عمرو المغربي أسباب انخفاض سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهي قلة الشراء أدى إلى زيادة المعروض، وهو السبب الرئيسي بجانب "الإعفاء الجمركي" على الذهب لانخفاض السعر.
وأشار إلى أنه صعب توقع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون هناك دخول أكبر للذهب مع المصريين العائدين من الخارج.
ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاربعاء 14-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,600 شراء 2,611
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,275 شراء 2,285
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,950 شراء 1,959
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,200 شراء 18,280
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,600 شراء 2,611
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,383 شراء 2,394
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,275 شراء 2,285
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,950 شراء 1,959
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,517 شراء 1,523
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,300 شراء 1,306
|الاونصة
|بيع 80,860 شراء 81,215
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 18,200 شراء 18,280
|الكيلو
|بيع 2,600,000 شراء 2,611,429
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