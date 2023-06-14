480 جنيها.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-6-2023

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ، التراجع الذي بدأته منذ أن رفعت الحكومة الرسوم الجمركية على واردات الذهب من الخارح.

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 18.280 جنيها بعدما كان 18.760 جنيها خلال الأسبوع الماضي لسعر الشراء، بانخفاض بلغ 480 جنيها.

وفي السياق نفسه، هبط سعر الذهب اليوم إلى 2285 جنيها للجرام من عيار 21 مقارنة بـ 2600 قبل رفع الجمارك على واردات الذهب بتراجع بلغ 315 جنيها للجرام

وقال عضو شعبة الذهب عمرو المغربي، إن سعر الذهب قبل قرار الاعفاء الجمركي 2600 جنيه لعيار 21 ، ولكن انخفض منذ تطبيق القرار.

وأوضح عمرو المغربي أسباب انخفاض سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهي قلة الشراء أدى إلى زيادة المعروض، وهو السبب الرئيسي بجانب "الإعفاء الجمركي" على الذهب لانخفاض السعر.

وأشار إلى أنه صعب توقع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون هناك دخول أكبر للذهب مع المصريين العائدين من الخارج.

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاربعاء 14-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,600 شراء 2,611

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,275 شراء 2,285

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,950 شراء 1,959

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,200 شراء 18,280

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,600 شراء 2,611 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,383 شراء 2,394 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,275 شراء 2,285 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,950 شراء 1,959 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,517 شراء 1,523 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,300 شراء 1,306 الاونصة بيع 80,860 شراء 81,215 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,200 شراء 18,280 الكيلو بيع 2,600,000 شراء 2,611,429

..

..