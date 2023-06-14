بتخفيضات أكثر من 30%.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

تطرح وزارة الزراعة اللحوم بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، ما يؤدي إلى طرح الوزارة أرخص أنواع اللحوم.



أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 220 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيه، أي بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30%

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 و180جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضاني إلى 185 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا.



وأكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة، أنه تم طرح الأضاحى فى منافذ الوزارة منذ الأسبوع الماضى ، موضحًا أنه يتم أيضا طرح اللحوم المذبوحة بجميع منافذ الوزارة بأسعار تقل عن السوق بنسبة كبيرة .

أسعار الأضاحى



وكشف "صالح" خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، عن أسعار الأضاحى بالزراعة حيث يصل كيلو القائم فى العجل الجاموسي إلي 125 جنيهًا، وفى القائم فى العجل البقري ب 140 جنيهًا، أما كيلو اللحم فى الخروف فيصل إلي 155 جنيهًا.

وأوضح "مستشار وزير الزراعة " أنه من يرغب فى الحجز عليه التوجه إلي مبنى قطاع الخدمات والإنتاج الحيواني بالدقي ويتم الحجز فى الدور السادس ، منوهًا إلي أن الحجز يتم عن طريق الفيزا فقط ليتم دفع مقدم ثم دفع باقي المبلغ عند استلام الأضحية .

ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة .

استيراد رؤوس ماشية

وأوضح أنه في ضوء توجيهات د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات عيد الأضحى المبارك أنه تمت عن الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري ، 20 ألف رأس غنم ، 105 آلاف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة وهذه الاعداد وبالإضافة للسابق استيراده وتسمينه داخل البلاد والتي تقدر بحوالى 180 ألف رأس ، وكذلك بالإضافة الى إنتاجنا المحلي والتي ‏سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك