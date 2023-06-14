خبراء: قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم قد يجنبه رفع الفائدة في يونيو

من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، عما إذا كان سيمضي قدمًا في رفع سعر الفائدة للمرة الحادية عشر على التوالي لمعالجة التضخم أو التوقف عن رفع أسعار الفائدة، وفق ماذكرت صحيفة مالي مايل.



يتوقع المحللون والمتداولون على نطاق واسع أن تصوت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بالإبقاء على أسعار الفائدة حيث هي، مع ترك الباب مفتوحًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو إذا لزم الأمر.

قال الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس: "أشارت قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنها ترى أن التوقف مؤقتًا هو المسار الحكيم لأن عدم اليقين بشأن كل من الآثار المتأخرة لارتفاعات أسعار الفائدة وتأثير الائتمان المصرفي، يزيد من مخاطر أخرى على الاقتصاد ".

على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي طويل الأجل البالغ 2 في المائة ، إلا أنه اعتدال في الأشهر الأخيرة ، مما دفع بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للدعوة إلى التوقف اليوم عن رفع أسعار الفائدة.

