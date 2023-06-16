خبير: نصدر 5 مليون طن سنوياً من معدن الفوسفات

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن مصر بها بعض المعادن ذات التركيز المرتفع وعلى رأسهم الفوسفات ونصدر للخارج 5 مليون طن سنوياً.

وتابع خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، بقناة “إي تي سي”،:"الحصول على المادة الخام يطلق عليه الصناعة الاستخراجية، وهذا الاستخراج يذهب إلى معدات وتقنيات حديثة.

وأوضح:"جري استغلال نصف في المائة فقط من المعادن، وتستهدف الدولة في السنوات القليلة المقبلة استغلال 5% من تلك المعادن.

وأكمل:"نسبة مساهمة القطاع الخاص في التعدين مرتفعة بصورة كبيرة منذ عام 2019، ولكن قبل هذا التاريخ كانت نسبة مشاركته منعدمة".