عكاظ: رياض محرز يوافق مبدئيا على الانتقال لأهلي جدة

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، اقتراب نادي أهلي جدة من التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفي.

وذكرت الصحيفة السعودية، أن رياض محرز أصبح أقرب لنادي أهلي جدة أكثر من أي وقت مضى بعد أن أبدى اللاعب موافقته المبدئية على العرض الذي قدم له.

وأضافت أن نادي أهلي جدة سيخاطب مسؤولي نادي مانشستر سيتي، لحسم الصفقة بعد ترحيب النجم الجزائري.

وكان رياض محرز ساهم في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية هذا الموسم (الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد - دوري أبطال أوروبا).

وينتهي عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2025.