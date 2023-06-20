7 أطعمة احرص على تناولها لتعزيز صحتك الجنسية

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، عن الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها للحفاظ على الصحة الجنسية، ومن بينها:

1- الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، حيث تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تحسن تدفق الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزز الصحة الجنسية.

2- الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب والكرفس، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تحسن الصحة الجنسية وتخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

3- الفواكه: مثل الفراولة والتوت والكيوي والبرتقال والجريب فروت، حيث تحتوي على الفيتامينات والألياف والمضادات الأكسدة التي تحسن الصحة الجنسية وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

4- المكسرات: مثل اللوز والجوز والبندق والفستق، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة الجنسية مثل البروتينات والأحماض الدهنية الصحية والفيتامينات والمعادن.

5- الفطر: حيث يحتوي على مركبات تساعد في تحسين القدرة الجنسية وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

6- الزنجبيل: حيث يحتوي على مركبات تحسن الدورة الدموية وتساعد في تقليل الالتهابات والألم.

7- الثوم: حيث يحتوي على مركبات تحسن الدورة الدموية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزز الصحة الجنسية.

ينصح بتناول هذه الأطعمة بانتظام كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، ويجب تجنب الأطعمة الزائدة عن الحاجة والأطعمة المصنعة والدهنية والغنية بالسكريات والملح.