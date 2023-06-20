سعد محمد ناشئ الزمالك يزوره المرض الخبيث مرة أخرى.. تفاصيل

أصيب لاعب نادي الزمالك الناشئ سعد محمد، بمرض السرطان مرة أخرى بعد تعافيه منه منذ أغسطس الماضي، بعد رحلة دامت أربع سنوات من محاربة المرض.

وتفاجأ لاعب الزمالك بعد شعوره بالتعب، بتشخيص الأطباء بإصابته بمرض سرطان النخاع، وسوف يخضع لجلسات العلاج بالكيماوي لمدة شهر مرة أخرى.

وأصبح سعد محمد ناشئ الزمالك مواليد عام 2000 في مواجهة قوية مرة أخرى مع مرض السرطان، و يدرس بكلية الآداب قسم الترجمة جامعة سوهاج وبدأ ممارسة كرة القدم، ثم التحق بناشئي نادي الزمالك وكان يلعب في مركز الجناح الأيمن والمهاجم، وما زال مقيدًا بنادي الزمالك وأصيب بالسرطان في عام 2018.

وحرص شيكابالا وبعض نجوم نادي الزمالك علي زيارته خلال تواجده في مستشفى معهد ناصر، وذلك للاطمئنان على صحته و تعافى من السرطان في أغسطس عام 2022.

وفي شهر يونيو الجاري، تشخصت إصابته بسرطان النخاع، وسيخضع للعلاج الكيماوي لمدة شهر، وتلقى أول جرعة من العلاج الكيماوي اليوم وأعلن الأطباء عن حاجته لزرع نخاع.

وأصيب لاعب نادي الزمالك الناشئ سعد محمد بالسرطان مرة أخرى خلال مرحلة التأهيل للعودة إلى الملاعب، ولا يتوقف عبد الواحد السيد، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، عن الاطمئنان على صحته والتواصل مع أسرته.

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