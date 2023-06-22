أخبار التعليم | فعاليات ملتقى رواد الأعمال بمسابقة عين شمس تبتكر 2023.. 100 منحة.. تفاصيل التقديم للدراسة خارج مصر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

100 منحة.. تفاصيل التقديم للدراسة خارج مصر

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة الخارجية بشأن تخصيص حكومة كازاخستان 100 ( مائة) منحة دراسية لمواطنى الدول الأعضاء بالمنظمة للدراسة بالجامعات فى كازاخستان.

إعلان نتائج دور مايو 2023 للدراسات العليا للدبلومات بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس نتائج امتحانات دور مايو 2023 للدراسات العليا للدبلومات الأتية :

مركز الدراسات التربوية والنفسية بجامعة القاهرة يعلن عن دورات اللغة الإنجليزية

أعلن مركز الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة عن التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية المتخصصة الدورة الأولى General English.

كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى تنظم دورات تدريبية صيفية

أعلنت كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى جامعة القاهرة، عن فتح باب التسجيل فى الدورات الصيفية .

فعاليات ملتقى رواد الأعمال بمسابقة عين شمس تبتكر 2023.. تفاصيل

تستضيف جامعة عين شمس في الثاني عشر من يوليو 2023 ملتقى رواد الأعمال “عين شمس تبتكر” في نسخته الرابعة، والذي يهدف إلى دعم وتشجيع المبتكرين ورواد الأعمال في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والخدمات المجتمعية ذات الصلة، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب.. تفاصيل

تتابع كلية الهندسة جامعة حلوان خلال اجازة نهاية العام الدراسي تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .