طب عين شمس تنظم ملتقى توظيف لخريجي الكلية

نظمت إدارة رابطة خريجى جامعة عين شمس وكلية الطب، بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة يوم الأربعاء الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ملتقي فرص العمل والتوظيف للأطباء حديثي التخرج.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ، الدكتور هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومكتب خريجي كلية الطب جامعة عين شمس، و تحت إشراف الدكتور ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين بالجامعة ، والدكتور دينا ابراهيم سلام، بالتعاون مع مركز التوظيف بقيادة الدكتور أحمد عبدالعزيز، و ذلك بمدرج البنهاوي بكلية الطب جامعة عين شمس.

شارك فى الملتقى ممثلى العديد من المستشفيات والقطاعات الطبية المختلفة، لعرض فرص العمل المتوافرة لديهم وكيفية التقدم لها ، إلى جانب الدكتور علا خير الله رئيس قطاع التدريب و البحوث بوزارة الصحة والسكان ، الدكتور عبد السلام شلبي مساعد الأمين للزمالة المصرية للشئون الفنية ، اللواء طبيب / عادل تمام من إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ، و اللواء طبيب / نبيل فكري مدير إدارة الخدمات الطبية بالشرطة، الدكتور أحمد حسين المدير الطبى لمجموعة مستشفيات كليوباترا، الدكتور محمد النجار رئيس قسم التعلم والتطوير بشركة استرازينيكا.

أشادت الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في كلمتها، بمستوى خريجى الكلية لافتة الي أن كلية الطب بجامعة عين شمس تقدم برامج تعليمية متميزة لطلابها لتخريج طبيب علي أعلى مستوى من الكفاءة .

وأضافت أن الملتقى يهدف إلى ربط الخريجين بسوق العمل وتقديم فرص متميزة لأبناء الكلية .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين أن هذا الملتقي يعد الرابع لتعريف شباب الأطباء بفرص العمل المتاحة وفتح مختلف المجالات أمامهم بجهات العمل المختلفة ، مثل وزارة الصحة والزمالة المصرية ، ومستشفيات الشرطة والجيش والقطاع الخاص وشركات الأدوية.

كما تطرقت لأدوار رابطة الخريجين وما تقدمه من خدمات متنوعة لأعضائها، مشيرة إلي أن الرابطة تؤهل الخريج لسوق العمل من خلال عقد مجموعة من ورش العمل المتنوعة لتنمية مهاراته، كما تقوم الرابطة بعقد ملتقيات للخريجين وإصدار كارنيهات عضوية للمنتسبين اليها تقدم لهم خدمات فى مختلف المجالات، ودعت الخريجين للانضمام للرابطة للاستفادة من حزمة الخدمات التى يتم تقديمها .

وتطرق الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف إلى المركز وأهدافه لافتا إلي أنه من خلال قسمي التعليم الوظيفي والتعلم عبر التجربة ، يهدف المركز إلى خلق كوادر من أبناء الجامعة قادرة على المنافسة في سوق العمل من خلال البرامج والورش التدريبية وبرامج الارشاد المهني و تنظيم فعاليات مختلفة مع القطاع الخاص مثل التدريبات والمحاكاة والزيارات الميدانية وغيرها من الأنشطة.

وأشار الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف إلى أن المركز يقوم بتنظيم فعاليتين توظيف سنوياَ وهم: الملتقى التوظيفي السنوي في شهر مارس والأسبوع التوظيفي في شهر أكتوبر، كما يمتلك مركز التوظيف منصة الكترونية تتيح للشركات عرض فرص التوظيف والتدريب من خلالها وتتيح للطلاب التقديم على تلك الفرص.

خلال فعاليات اليوم، قدم مركز التوظيف ورشة عمل بعنوان linkedin- الهدف منها هو تعريف الحضور بموقع لينكد ان واهميته وكيفية استخدامه الأمثل وورشة عمل linkedin هي أحدى ورش عمل التعلم الوظيفي التي تهدف الى اثقال المهارات الوظيفية لطلاب وخريجي الجامعة.

ملتقي فرص العمل و التوظيف للأطباء حديثي التخرج بطب عين شمس (1)

ملتقي فرص العمل و التوظيف للأطباء حديثي التخرج بطب عين شمس (2)

ملتقي فرص العمل و التوظيف للأطباء حديثي التخرج بطب عين شمس (3)

ملتقي فرص العمل و التوظيف للأطباء حديثي التخرج بطب عين شمس (4)

ملتقي فرص العمل و التوظيف للأطباء حديثي التخرج بطب عين شمس (5)

ملتقي فرص العمل و التوظيف للأطباء حديثي التخرج بطب عين شمس (6)