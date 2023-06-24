تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

طاردت شائعات الانفصال كلا من محمد فراج وبسنت شوقي بشكل متكرر خلال الفترة الماضية، رغم ظهورها سويا في أكثر من حدث فني واجتماعي مؤخرا.

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شغلت قصة حب وزواج محمد فراج وبسنت شوقي الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إعلان ارتباطهما مرورا بالخطبة والزواج، ومشاركتهما في أعمال سويا.

ورفضت الممثلة داليا شوقي شقيقة بسنت شوقي التعليق على هذه الشائعات في تصريحات صحفية لها خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي تقضي فيه الأخيرة وقتا ممتعا في المغرب.

ونشرت بسنت شوقي خلال الأيام الماضية عددا من الصور لها مع الفنانة غادة عادل في مراكش، ولم تنشر أي صور مع زوجها محمد فراج منذ تواجدهما في دبي مؤخرا.