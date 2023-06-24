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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدرسة خاصة بالمنيا تنظم نموذج محاكاة للكعبة ومناسك الحج

الطلاب يؤدون تدريب
الطلاب يؤدون تدريب عملي للحج

نظمت مدرسة خاصة بالمنيا الجديدة نموذج محاكاة لحجاج بيت الله الحرام، لتثقيف الطلبة وتوعيتهم علي كيفية أداء مناسك الحج بطريقة صحيحة وشرعية.

قال طلال معوض رئيس مجلس ادارة المدرسة والمدير التنفيذي، إن المدرسة نفذت  الفاعلية للعام الثالث علي التوالي لتدريب الطلاب عمليا علي اداء مناسك الحج، ضمن الأنشطة الصيفية التي تنفذها المدرسة خلال الأجازة.

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وأضاف أن الفاعلية بدأت بمحاضرة تثقيفية وعرض فيديو بمناسك الحج للطلبة، ثم استلام جوازات السفر ثم انتقال الطلبة للميناء البحري  وعند وصولهم انتقلوا بالباصات لمكة، ثم الطواف حول الكعبة طواف القدوم من باب السلام، ثم انتقلوا للمبيت في منى، ثم انتقلوا للوقوف بعرفات.

وادي احد الطلاب خطبة عرفة ثم انتقلوا الي المبيت بمزدلفة ثم رمي الجمرات العقبة ثم النحر والحلق وطواف الافاضة، ثم اعادوا رمي الجمرات ايام التشريق وطافوا طواف الوداع وتعلموا اداب زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم انتقلوا الي المطار وتعاملوا مع مسئولي الجوازات.

مضيفا، انه ختاما كانت اللحظة الفارقة بالاحتفالية والتي تجلت فيها ارق صور الوحدة الوطنية والتلاحم، وقيام طلاب الاقباط صحبة أولياء امورهم باستقبال ابنائنا المشاركين وتقديم الهدايا والحلوة لهم كاستقبال حافل ونموذج يضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية وايضا قامت العاملات باستقبالهم بالطبل البلدي والزغاريد، ثم المغادرة واستلموا أولياء الأمور الأولاد معبرين عن فرحتهم الشديدة بالإحتفالية. 
 

أداء مناسك الحج استقبال الأنشطة الصيفية الثالث على التوالي بيت الله الحرام جوازات طواف الإفاضة نموذج محاكاة

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