تحرير 85 محضرًا للمخابز المخالفة في 3 مراكز بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك للوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج ومطابقته للمواصفات وتطبيق القرارات التموينية الصادرة ووصول الدعم إلى مستحقيه وعدم التلاعب فى قوت الشعب.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حملة مكبرة، أسفرت عن تحرير 39 محضرا تموينياً للمخابز المخالفة بقريتى " منبال ، إبوان "، تنوعت المخالفات بين (عدم نظافة، وعدم صرف بون، و نقص وزن ، وعدم إعلان عن الأسعار )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، قامت حملة مكبرة بتحرير 26 مخالفة للمخابز البلدية شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون،عدم وجود سجل ، عدم إعلان عن الأسعار ).

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة مغاغة من تحرير 20 محضرا تموينيا ،خلال حملة تفتيشية رقابية علي المخابز البلدية بنطاق قرية طنبدي ، حيث جاءت المخالفات ما بين ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وعدم نظافة المخبز وأدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين ).

