جولة تفقدية لمحافظ المنيا بعدد من الأسواق والمحلات التجارية

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جولة تفقدية على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية داخل مدينة المنيا، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء أ.ح هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث شملت عدد من المحلات التجارية والهايبر ماركت بحي وسط مدينة المنيا، اطمئن المحافظ خلالها على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين وخاصة السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

شدد المحافظ على جميع المحال التجارية، بضرورة وضع أسعار على مختلف السلع بشكل واضح ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لمتابعة الأسواق ورصد محتكري السلع الغذائية و المتلاعبين بقوائم الأسعار، والتعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

وحرص المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع لآرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، حيث أشاد المواطنون بالمتابعة اليومية من قبل أجهزة المحافظة للأسواق، مؤكداً على ضرورة الدور الإيجابي لهم للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.