عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شون وصوامع المنيا تواصل استقبال القمح وتوريد 461 ألف طن

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 461 ألف طن حتى اليوم الخميس، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

 

صحة المنيا : ضبط 122 منشأة طبية مخالفة في حملات رقابية

تموين المنيا يحرر 75 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق

شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الشون والصوامع الحكومية استقبلت صباح اليوم الخميس 1278طنا و112 كيلو جرام من القمح، لافتاً إلى أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توفير مخزون استراتيجي شون وصوامع مديرية التموين منظومة توريد القمح وكيل وزارة التموين الاكتفاء الذاتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

ترشيحاتنا

إجراء عاجل.. أوكرانيا تعلن التعبئة العامة في كييف

التخلي عن الدولار الأمريكي.. الهند توجه ضربة موجعة لـ الأخضر بعملة جديدة

وزير السياحة: استرداد قطعتين آثريتين من فرنسا.. وبرتوكول تعاون هندي للبحث والتنقيب

العثور على حطام إطار الهبوط والغطاء الخلفي لغواصة "تيتانيك" المفقودة

سورة الكهف ليلة الجمعة.. بـ 10 آيات حصن نفسك من الدجال

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ