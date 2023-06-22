تموين المنيا يحرر 75 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ، أن مديرية التموين تمكنت خلال الحملات الرقابية من تحرير 75 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 66 مخالفة للمخابز البلدية، منها (26 محضر خبز ناقص الوزن، 6محاضر خبز غير مطابق للمواصفات ، محضر عدم وجود ميزان ، 11محضر سجلات ، 22 قضايا تموينية آخري)، بالإضافة لضبط 9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (محضرين عدم الإعلان عن الأسعار، محضر غش تجارى، 6 محاضر ضبط منتجات مجهولة المصدر) .