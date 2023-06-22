عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا يحرر 75 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي مغاغة شمال المنيا

سكرتير المنيا يتسلم 1600 كوبون لدعم الأسر الأولى بالرعاية من البنك الزراعي

وأوضح المحافظ، أن مديرية التموين تمكنت خلال الحملات الرقابية من تحرير 75 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 66 مخالفة للمخابز البلدية، منها (26 محضر خبز ناقص الوزن، 6محاضر خبز غير مطابق للمواصفات ، محضر عدم وجود ميزان ، 11محضر سجلات ، 22 قضايا تموينية آخري)، بالإضافة لضبط 9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (محضرين عدم الإعلان عن الأسعار، محضر غش تجارى، 6 محاضر ضبط منتجات مجهولة المصدر) .

أسامة القاضي محافظ المنيا الإجراءات القانونية التفتيشية الخدمات المقدمة للمواطن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خبز غير مطابق للمواصفات مجهولة المصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

موضوعات متعلقة

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي مغاغة شمال المنيا

ترشيحاتنا

مصر تتصدر القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني.. تفاصيل

في أول ظهور لها.. الصور الأولى للمتهمة بطهي أجزاء من جسد ابنها

"بلومبرج" تتوقع تأجيل مصر رفع أسعار الفائدة

في 6 سنوات.. أرقام وإنجازات تنصب محمد صلاح ملكا على عرش ليفربول

وزير التنمية المحلية: مؤشر التنافسية بالمحافظات يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات داخليًا وخارجيًا

المنتخب الأولمبي يخوض تدريبات استشفائية بعد تجربة الكونغو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ