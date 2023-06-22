مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي مغاغة شمال المنيا

لقي شخص وربة منزل مصرعهما، فيما أصيب 6 آخرون في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة في شمال المنيا.

تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز مغاغة، ما أسفر عن مصرع “هاني. د”، 47 سنة، و"إيمان. ص"، 44 سنة، ربة منزل، وإصابة 6 آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة للعلاج، كما تم نقل الجثتين للمشرحة، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل فريق من إدارة المرور والوحدة المحلية، لإعادة تسيير الحركة بالطريق.

وتبين أن السيارة النقل كانت محملة بكمية من السكر، وفي طريقها لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.