بعد تمرد فاجنر .. السفارة الروسية توجه رسالة عاجلة للمصريين

قالت السفارة الروسية في مصر إن خطوات مجموعة المغامرين المسلحين الذين قاموا بعصيان لن تدمر وحدة الشعب الروسي المتحد حول الرئيس فلاديمير بوتين.

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وأضافت السفارة في بيان لها عبر فيس بوك:"يمكن لأصدقاء روسيا المصريين أن يتأكدوا من أن بلادنا ستتغلب على أي صعوبات وستظل شريكا مخلصا لمصر والعالم العربي بأسره وجميع دول أفريقيا..وسنواصل في الدفاع بحزم في الساحة الدولية، بما في ذلك في ساحة المعركة مع النازيين الجدد الأوكرانيين و أسيادهم الغربيين، ليس عن مصالحنا الخاصة فحسب وبل عن تطلعات كل من لا يقبل إملاءات الغرب، الذي حاول لإخضاع الأقاليم والبلدان الأخرى عن طريق إثارة المشاكل الاقتصادية وعدم الاستقرار الداخلي بشكل مقصود.