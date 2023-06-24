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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال iphone 13 Pro Max في السعودية

آيفون 13 برو ماكس
آيفون 13 برو ماكس

اذا كنت تفكر فى اقتناء أقوي آيفون رائد ببطارية جبارة بلا منافس، سيكون جوال آيفون 13 برو ماكس الخيار الأول لك.

بلغ سعر جوال iphone 13 Pro Max سعة 128 جيجابايت مقابل 4300 ريال سعودي، سعة 256 جيجابايت بسعر 4800 ريال، وسعة 512 جبجابايت بـ 5400 ريال، سعة 1 تيرابايت سعرها 4750 ريال.

آيفون 13 برو ماكس

جاء جوال iphone 13 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 مقاومة الماء والأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.

لمحبي التصوير يقدم جوال iphone 13 Pro Max كاميرا خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

آيفون 13 برو ماكس

يعمل جوال iphone 13 Pro Max بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت. 

يأتى جوال iphone 13 Pro Max ببطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع اقتناء جوال iphone 13 Pro Max فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

آيفون iPhone آيفون 13 برو ماكس iphone 13 Pro Max ريال سعودي

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