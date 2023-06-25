مستشار وزير الزراعة: اللحوم البلدي بـ225 جنيها وتخفيضات حتى 30%.. فيديو

كشف المستشار سعيد صالح ، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، قائلا إن الوزارة تمتلك 245 منفذ توزيع ثابتا للسلع، ومتواجدين في منافذ وزارة الزراعة، والطب البيطري، والمراكز البحثية، فضلا عن 32 مركزا متحركا يجوب المحافظات بالتنسيق مع المحافظين.

وقال المستشار سعيد صالح، عبر مكالمة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، إن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بـ 220 سلعة تقريبا.

وأوضح أن جميع السلع بمنافذ الوزارة تقل عن مثيلتها من حيث السعر بحوالي 30%، وتصل في بعض السلع لـ 40%.

وأضاف المستشار سعيد صالح أن ضخ هذه السلع يتم تحت مظلة مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، والتي أطلقها وزير الزراعة منذ عامين.

وتابع: “إمبارح وصلنا لبيع 5 كيلو سلع لكل مواطن، وإن وقف أمام منافذنا الشعب المصري كله هنبيع لكل مواطن 5 كيلو سلع، متقلقوش الخير كتير جدا”,.

وكشف عن أسعار اللحوم، موضحا: “اللحوم البلدي بـ 225 جنيها، والضأن 250 جنيها، وسعر اللحم القائم بـ 120 جنيها للجاموسي، و155 جنيها لكيلو الضأن القائم”.