وصفة سهلة.. طريقة عمل الموزاريلا في المنزل

تعد الجبنة الموزاريلا أحد أشهر أنواع الجبن ، كما لها استخدامات عديدة ويحتوي الجبن على كمية كبيرة من الفوسفور ، مما يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل ويحسن وظائف الكلى بشكل كبير، تحتوي جبنة الموزاريلا على نسبة عالية من البروتين ، تساعد على النمو وبناء العضلات وتقوية العظام .. نستعرض طريق عمل الموتزاريلا في المنزل ..

طريقة عمل الموزاريلا بالمنزل

مكونات الجبنة الموزاريلا:

ربع كوب عصير ليمون طازج.

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

استخدام 8.5 أكواب من الحليب الطازج كامل الدسم.

طريقة التحضير

ضعي وعاءً كبيرًا على النار وضيفي الحليب والعصير والخل وقلبي جيداً حتى تظهر كتل بيضاء، وقلبي باستمرار حتى تحصلي على حليب كامل شبيه بالجبن بعد ذلك ، خففي حرارة الحليب ، واستمري في التقليب حتى تتماسك هذه الكتلة والتأكد من فصلها عن اللبن، قومي بتصفيتها وتشكيلها على هيئة كرة، تأكدي أنها مصفاة تماما وخالية من الماء أو السوائل ، ثم ضيفي الكتلة التي تقومي بتصفيتها، وقلبيها مع الزبد حتى تمنحها ملمس مطاطية بعد أن تتجانس مع الزبد، ارفعيها عن النار، وشكليها على هيئة كرة، واتركيها حتى تهدأ ثم ضعيها في الثلاجة لليوم التالي، وتستخدميها بالطريقة التي تناسبك بعد بشرها أو تقطع إلى أشكال أصابع .