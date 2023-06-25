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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكيلو بـ160 جنيها.. تعرف على عناوين المجمعات الاستهلاكية لبيع اللحوم البرازيلية بالإسماعيلية

صدى البلد

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم برازيلية بأسعار مخفضة، بسعر 160 جنيه للكيلو، بعدد من المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الإسماعيلية.

وحصل صدى البلد علي عناوين المجمعات الاستهلاكية التي توفر اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة اقتراب عيد الاضحي المبارك، وهي : 

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من جانبه صرح عماد حجازي المشرف العام علي المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاحد، في تصريحات خاصة لصدي البلد، أنه تم طرح دواجن ولحوم مجمدة بعدد 10 مجمعات استهلاكية، وهي دلتا ماركت، اهرام العرايشية، اهرام زايد، تجزئة الاسماعيلية، تجزئة فايد، تجزئة فايد، تجزئة القصاصين، تجزئة الخامسة، اسماك زايد، اسماك ابو سلطان، تجزئة التل الكبير.

كما أشار عماد حجازي الي توفير اللحوم المجمدة فرعين الجملة 
بمدينة القنطرة شرق، بالاضافة الى سيارة تحيا مصر " مشروع شباب الخريجين " التابع لوزارة التموين"، يتم نشرها فى المراكز والقرى التى لا يوجد بها مجمعات.

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