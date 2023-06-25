على أد الإيد.. بيع مستلزمات الأضاحي بسوق السبت في الإسماعيلية

انتشرت قبيل موسم عيد الأضحى المبارك أسواق بيع مستلزمات ذبح الأضاحى بالإسماعيلية بالمواطنين والجزارين وسط فرحة وبهجة لشراء احتياجاتهم ليوم النحر وأداء الشعيرة الدينية.



وشهد سوق السبت بمركز ومدينة القصاصين محافظة الإسماعيلية، تزايدا فى الإقبال على شراء مستلزمات الأضحية من الأسواق لذبحها فى عيد الأضحى المبارك، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة فيما شهدت أسعار الماشية والخراف انخفاض للكيلو القايم، هذا الأسبوع، مع بدء العد التنازلى لعيد الأضحى المبارك، متوقعين استمرار انخفاض الاسعار بالتزامن مع انخفاض سعر الأعلاف ومستلزمات التربية وتكلفة نقل الماشية.

يقول محروس المعلم، إن السوق شهد إقبالا من الأهالى على شراء الخراف بصورة أكبر من العجول، لافتا إلى تجمع عدد من الأهالى لشراء عجل مع بعضهم، حيث أن أسعار الماشية ارتفعت هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضى ليسجل سعر الضأن قائم ما بين 100 و120 جنيهاً حسب حالته، فيما ارتفع سعر العجول قائم إلى 130 جنيهاً فى الأسواق مع توقعات بزيادتها كلما اقترب عيد الأضحى المبارك.

وخلال جولة بسوق السبت لبيع الاضاحي بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، أجري صدي البلد بث مباشر رصد خلاله أغرب عجل بالموسم والذي يتمتع بأعين ملونة وجسم حصان.

يقول صاحبه خلال البث، أنه يختلف عن باقي الأضاحي المنتشرة بالأسواق خاصة لتمتعه بأعين ملونة " خضراء"، وجسم حصان، مرجعا السبب لان جيناته نادرة غير متداولة، بالإضافة إلي لون جلده المميز لأنه معلوف بيتي _علي حد وصفه.

وعن سعره، قال إنه يصل إلي ٥٨ ألف سعر بيع.

ويعتبر سوق السبت بمدينة القصاصين بمدينة الإسماعيلية واحدا من أهم أسواق بيع الأضاحي بشرق الجمهورية، حيث يتوافد عليه التجار من مدن القناة والشرقية، كل أسبوع، ويبدأ التجهيز له من مساء الجمعة وحتي ساعة متأخرة يوم السبت، ويشهد إقبالا كبيرا وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

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