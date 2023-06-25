أخبار التعليم.. بيان عاجل بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة من الكيمياء .. الجغرافيا ترسم الفرحة على وجوه طلاب الأدبي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

يبحث الآن جميع طلاب الثانوية العامة 2023 عن نموذج إجابة امتحان الكيمياء الذي أداه طلاب الشعبة العلمية اليوم.

وكيل تعليم دميـاط: لا شكوى من امتحانات الثانوية العامة اليوم

أعلن على عبد الرؤوف وكيل وزار التربية والتعليم بدمياط، انتظام سير أعمال الإمتحانات اليوم دون أى مشاكل.

بكاء وإغماءات عقب امتحان الكيمياء بالدقهلية.. وطالبات: مش مفهوم

أكد طلاب وطالبات الثانوية العامة بالدقهلية ان امتحان الكيمياء للقسم العلمى كان فى منتهى الصعوبة؛ فيما كان امتحان الجغرافيا للقسم سهلا للأدبى .

مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على برنامج بكالوريوس «الطب والجراحة» بنظام النقاط المعتمدة

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، بجلسته الأخيرة المنعقدة بكلية العلوم بمقر الجامعة بـ قنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، على اللائحة الداخلية لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة - برنامج خاص بمصروفات - بنظام النقاط المعتمدة" 5 + 2 " بكلية الطب.

رصد 5 حالات غش إلكتروني في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الكيمياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 473823) ألف طالب/ طالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى عدد (257449) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

لوغاريتمات في الكيمياء وأسئلة الجغرافيا مباشرة.. أبرز ردود أفعال طلاب الثانوية بالإسكندرية

شكا طلاب الشهادة الثانوية العامة 2023، فى الإسكندرية، من صعوبة امتحان الكيمياء اليوم الأحد للشعبة العلمية، بينما أعرب طلاب الأدبي عن ارتياحهم من أسئلة امتحان الجغرافيا.

الجغرافيا ترسم الفرحة على وجوه شعبة أدبي بالثانوية العامة 2023

رصد «موقع صدى البلد» ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، عقب خروجهم من أبواب اللجان بعد أداء امتحان الجغرافيا اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان.