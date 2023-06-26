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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يصدم عشاق الزمالك.. لاعب كبير في الفريق سبب الأزمات الحالية

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن اللاعب الذي حرض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عدم نزول مران الفريق أمس الأحد، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة.

 

وقال سيف زاهر، خلال برنامج «ملعب أون تايم»، الذي يقدمه عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «في لاعب كبير في نادي الزمالك، قعد مع اللعيبة الصبح وقالهم مننزلش التمرين غير لما ناخد فلوسنا. 

 

وأضاف: تحدثت مع اللاعب قبل الهواء، وشرح لي بعض الأمور، وأنا قفلت معاه الموضوع اني هطلع اتكلم وهعاتبك وهحكي الموضوع إنك غلطان. 

 

ووجه زاهر، رسالة للاعب قائلًا: انت بتلعب في نادي الزمالك، نادي كبير، وبتحصل على عقود كبيرة وأخدت من الزمالك فلوس كتير أكتر ما اديتله وحققت مع الزمالك بطولات. 

 

 

وتابع: اللعيب ده النهاردة كان عاوز يعمل أزمة، في فرقة الزمالك، اللاعب ده احتمال كبير الموسم القادم ميبقاش موجود. 


وواصل: اللي حصل النهاردة من اللاعب (عيب)، واللي حصل من لاعبي الزمالك شئ رائع في لعيبة كتير قالوله مهما اتأخرت الفلوس ومهما حصل خلاف لا يمكن مننزلش التمرين. 

وأردف: بقول للاعب عيب، أنت استفدت من الزمالك اكتر ما انت لاعب كبير لكن اللي حصل النهاردة عيب اللي ليه فلوس عند الزمالك هياخدها. 

وأتم: إدارة الزمالك نجحت اليوم في توفير مستحقات 60% من اللاعبين، والجهاز الفني المصري. 

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