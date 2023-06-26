صلاح: حزنت لرحيل سيف جعفر.. وفتوح يعشق الزمالك ويحتاج للتقدير

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أنه حزين بعدما علم بانتقال سيف جعفر لنادي بيراميدز، وكذلك حصوله على مقدم التعاقد، مبديًا دهشته لما يحدث داخل القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل تجديد عقود اللاعبين مبكرًا للغاية، بعدما تحملوا المسئولية في الموسم الماضي.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان من الأفضل لإدارة الزمالك تجديد عقد يوسف أسامة وسيف جعفر منذ فترة طويلة، بدلًا من الأزمات الحالية، وأتمنى أن يعود الثنائي عن قرارهما ويتواجدان في صفوف الزمالك الموسم المقبل".

وأضاف: "حازم فتوح وكيل اللاعبين سوف يخسر الزمالك بعدما قام بإنهاء تفاصيل انتقال اللاعبان لصفوف بيراميدز".

وواصل: "يجب ضم لاعبين جيدين تنفذ أفكار أوسوريو، المدرب يسير بخطى ثابتة، لكنه يحتاج إلى لاعبين تنفذ خططه".

وأكمل: "أحمد فتوح يعشق الزمالك ولكنه يحتاج للتقدير، ولابد من تجديد عقده".