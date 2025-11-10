وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بندب الدكتورة سلوى رشاد أمين الأستاذ بكلية الألسن جامعة عين شمس لتتولى مهام أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية.



وشغلت الدكتورة سلوى رشاد منصب عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، كما تولت من قبل مسؤوليات شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشؤون الدراسات العليا والبحوث بالكلية، فضلًا عن إشرافها على عدد من أقسام اللغات، وإسهامها في تطوير الهياكل الأكاديمية والبرامج العلمية داخل الكلية، كما تمتلك خبرة طويلة في الإدارة الجامعية وقيادة فرق العمل الأكاديمية، إلى جانب مشاركتها في إعداد خطط التطوير المؤسسي على مستوى الكلية والجامعة.

كما شاركت في توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بإسبانيا مع جامعة بابلو دي أولابيدي بمدينة إشبيلية، إلى جانب زيارة بحثية لليابان لزيارة ١٠ جامعات يابانية ومعاهد بحثية مرموقة بدعوة من مؤسسة اليابان، لدعم برامج الدراسات العليا وتطوير برامج تعليم اللغة اليابانية.

واتفقت مع عدد من الجهات الأجنبية لعقد الاختبارات الدولية لإجادة اللغة بكلية الألسن ومنها عقد امتحان الايلتس البريطانى والـ ICT بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى و امتحان الـ JLPT اليابانى بالتعاون مع مؤسسة اليابان و امتحان امتحان الـ TOPIK الكورى بالتعاون مع مؤسسة كوريا وامتحان الـ HSK بالتعاون مع معهد كونفوشيوس الصينى حيث تم عقد هذه الامتحانات بنجاح على مدار سنوات تحت اشرافها.