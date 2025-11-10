قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جريمة انتخابية.. الائتلاف المصري عن استخدام الموبايل في ابتزاز المصوتين

الديب أبوعلي

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، ظاهرة في بعض اللجان تعد من الجرائم الانتخابية على حد وصف الائتلاف، تتمثل في اصطحاب كاميرا الموبايل أثناء التصويت قس انتخابات النواب كشكل من أشكال توثيق المشاركة.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم الإثنين بـ (14) محافظة، وسط حضور ملحوظ من قبل الناخبين خاصة بمحافظات الصعيد.  

وقال الائتلاف في بيان له، إن هذا التصرف مثل نمط للاستقواء أمام الناخبين ووسيلة لحثهم على الذهاب لتصويتات محددة.

ورصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية في محافظات الجيزة وبني سويف والبحيرة والإسكندرية قيام بعض المرشحين على مقاعد القائمة والفردي باصطحاب كاميرات إعلامية لتوثيق إدلائهم بأصواتهم وصلت لإبراز تلك التصويتات والذهاب بها للعلنية.

كما رصد مراقبو الائتلاف استخدام الموبايل من جانب بعض الأفراد لتوثيق مشاركتهم والتقاط صور لبطاقات الاقتراع بالمخالفة لقرارات الهيئة الوطنية بحظر السماح بتلك الممارسة التي تتعارض مع الضمانات الدستورية للعمليات الانتخابية والتي يشترط فيها أن يكون الاقتراع (عام سري مباشر).

وجاءت أبرز التجاوزات في محافظة البحيرة:

  • لجنة مدرسة الشهيد أحمد عفت بدائرة دمنهور رقم (65).
  • لجنة مدرسة وجيه أباظة الإعدادية بدائرة دمنهور رقم (79).
  • لجنة الوحدة الصحية بقرية جزاي عيسى رقم (45).
  • لجنة مدرسة الإعدادية بقرية كوم زمران رقم (15).

كما جاءت أبرز التجاوزات في محافظات الجيزة وبني سويف:

  • لجنة مدرسة أبو الهول القومية رقم (3) بمحافظة الجيزة.
  • لجنة مدرسة سان مارك الخاصة بدائرة بني سويف رقم (80).
  • لجنة رقم (6) مدرسة الشهيد حسن زيدان  مركز بني سويف.
