أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
الأهلي يهزم الزمالك 3 - 2 في بطولة الجمهورية مواليد 2007
رسميا.. كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من زوجته آن الرفاعي
الداخلية تكشف حقيقة منع صحفيين من تغطية قرعة الحج بالمنوفية
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عامًا
المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025
إقبال متواصل من الناخبين بالجيزة في ختام اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ
جلسة عاجلة.. إحالة 3 أشخاص بتهمة سب وقذف الإعلامية سالي عبد السلام للمحاكمة
حكومة الاحتلال: نتنياهو بحث مع كوشنر نزع سلاح حماس وسُبل عدم مشاركتها في إدارة غزة
بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9
أخبار البلد

المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم
أمل مجدى

 أدلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم، بصوتها في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود الابتدائية بمحافظة الجيزة.

أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن اعتزازها بالمشاركة اليوم في هذا الواجب الوطني، مجددة دعوة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الإيجابية في إنتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومؤكده على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري الذي كفله دستور عام 2014 لكافة فئات المجتمع، ونص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن غرفة العمليات المركزية التي شكلها المجلس اليوم تنسق مع الهيئة الوطنية للإنتخابات عملية إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بأصواتهم في داخل مصر، كما ترصد الغرفة التحديات التي تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة من خلال متابعيه المنتشرين في كافة محافظات الجمهورية، وتعمل على حلها على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما اتخذ المجلس كافة تدابير الحماية اللازمة مع بالتعاون وزارة الداخلية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للجان الإقتراع أثناء عملية تصويتهم داخل مصر.

الدكتورة إيمان كريم القومي للأشخاص ذوي الإعاقة انتخابات مجلس النواب لعام 2025 الجيزة الواجب الوطني

