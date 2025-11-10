المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025

أدلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم، بصوتها في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود الابتدائية بمحافظة الجيزة.

أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن اعتزازها بالمشاركة اليوم في هذا الواجب الوطني، مجددة دعوة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الإيجابية في إنتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومؤكده على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري الذي كفله دستور عام 2014 لكافة فئات المجتمع، ونص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن غرفة العمليات المركزية التي شكلها المجلس اليوم تنسق مع الهيئة الوطنية للإنتخابات عملية إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بأصواتهم في داخل مصر، كما ترصد الغرفة التحديات التي تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة من خلال متابعيه المنتشرين في كافة محافظات الجمهورية، وتعمل على حلها على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما اتخذ المجلس كافة تدابير الحماية اللازمة مع بالتعاون وزارة الداخلية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للجان الإقتراع أثناء عملية تصويتهم داخل مصر.