الأهلي يهزم الزمالك 3 - 2 في بطولة الجمهورية مواليد 2007
رسميا.. كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من زوجته آن الرفاعي
الداخلية تكشف حقيقة منع صحفيين من تغطية قرعة الحج بالمنوفية
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظي بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عامًا
المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025
إقبال متواصل من الناخبين بالجيزة في ختام اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ
جلسة عاجلة.. إحالة 3 أشخاص بتهمة سب وقذف الإعلامية سالي عبد السلام للمحاكمة
حكومة الاحتلال: نتنياهو بحث مع كوشنر نزع سلاح حماس وسُبل عدم مشاركتها في إدارة غزة
بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9
فن وثقافة

رسميا.. كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من زوجته آن الرفاعي

تقى الجيزاوي

اعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز انفصاله رسميا عن زوجته ان الرفاعي ، بعد فشل محاولات عديدة لاستمرار الحياة الزوجية بينهما.

وكتب كريم محمود عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: الطلاق شرع ربنا .. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير..
مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم .. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا.. وده مش معناه أبداً إن فيه حد فينا يعيبه شيء".

واستكمل: "لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبها كده.. وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين.

وتابع كريم محمود عبدالعزيز: أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده لكن دي إرادة ربنا.. ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخراً .. كان له دخل بالمشاكل دي تماماً لا من قريب ولا من بعيد.

وختم كريم محمود عبدالعزيز، تعليقه قائلا: البيوت أسرار .. وماكنتش أفضل تماماً أتكلم عن حياتي الشخصية .. احتراماً لكل الأطراف ..لكن تقديراً للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

وعلم صدى البلد من مصدر مقرب من الزوجين أنهما انفصلا بالفعل، دون طلاق رسمي حتى اللحظة، رافضا الكشف عن أسباب الانفصال.

كانت خلافات وقعت بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته منذ شهور أدت إلى انفصال سريع، قبل أن يتدخل مقربون لإعادة المياه إلى مجاريها، وفضل الزوجان تغليب مصلحة الأسرة وبناتهما فعادا لاستئناف حياتهم الزوجية من جديد، ولكن يبدو أن الخلافات تجددت ما أدى إلى انفصالهما مرة أخرى.

كانت شائعات قد ترددت عن وجود قصة حب بين كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، وأنها السبب في انفصاله عن زوجته، لكن كريم ودينا نفيا من قبل هذه الشائعات قبل أن تتكرر مرة أخرى خلال هذه الفترة مع تأكد أنباء انفصاله عن زوجته وأم بناته.

