رسميا.. كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من زوجته آن الرفاعي

اعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز انفصاله رسميا عن زوجته ان الرفاعي ، بعد فشل محاولات عديدة لاستمرار الحياة الزوجية بينهما.

وكتب كريم محمود عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: الطلاق شرع ربنا .. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير..

مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم .. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا.. وده مش معناه أبداً إن فيه حد فينا يعيبه شيء".

واستكمل: "لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبها كده.. وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين.

وتابع كريم محمود عبدالعزيز: أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده لكن دي إرادة ربنا.. ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخراً .. كان له دخل بالمشاكل دي تماماً لا من قريب ولا من بعيد.

وختم كريم محمود عبدالعزيز، تعليقه قائلا: البيوت أسرار .. وماكنتش أفضل تماماً أتكلم عن حياتي الشخصية .. احتراماً لكل الأطراف ..لكن تقديراً للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

طلاق كريم محمود عبد العزيز و آن الرفاعي

وعلم صدى البلد من مصدر مقرب من الزوجين أنهما انفصلا بالفعل، دون طلاق رسمي حتى اللحظة، رافضا الكشف عن أسباب الانفصال.

كانت خلافات وقعت بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته منذ شهور أدت إلى انفصال سريع، قبل أن يتدخل مقربون لإعادة المياه إلى مجاريها، وفضل الزوجان تغليب مصلحة الأسرة وبناتهما فعادا لاستئناف حياتهم الزوجية من جديد، ولكن يبدو أن الخلافات تجددت ما أدى إلى انفصالهما مرة أخرى.

كانت شائعات قد ترددت عن وجود قصة حب بين كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، وأنها السبب في انفصاله عن زوجته، لكن كريم ودينا نفيا من قبل هذه الشائعات قبل أن تتكرر مرة أخرى خلال هذه الفترة مع تأكد أنباء انفصاله عن زوجته وأم بناته.