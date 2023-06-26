أخبار الفن| أسرار من حياة صفية العمري.. نقابة المهن الموسيقية تمنع التعامل مع ياسر الحريري

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

راغب علامة يشيد بالتعاون مع محسن جابر

أشاد الفنان راغب علامة، بالتعاون مع المنتج الفني الشهير محسن جابر، بعد نجاحهما في العمل سويًا، وتجدد العمل بينهما في اغنية جديدة.

اليوم.. عزاء المخرج جميل المغازي

يقام اليوم الإثنين، عزاء المخرج الراحل جميل المغازي في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح يوم السبت 24 يونيو.

الحظ لم يتركها.. أسرار من حياة صفية العمري

لم يخطر في بال صفية العمري، في بداية حياتها، أنها ستكون إحدى أشهر نجمات الوسط الفني، ففي بدايتها وقبل التحاقهم بمجال التمثيل وعملت بالصحافة، لكنها لم تستمر لأكثر من أسبوعين فقط، يومها شعرت صفية العمري بأعراض أول حادث سعيد في حياتها، ونصحها الأطباء بأن تلازم الفراش حتى لا يتأثر المولود.

نقابة المهن الموسيقية تمنع التعامل مع ياسر الحريري

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرار بمنع التعامل مع منظم الحفلات ياسر الحريري، بسبب المخالفات التي صدرت منه.

14 يوليو .. كريم عبد العزيز ضيف محمود سعد

يحل الفنان كريم عبد العزيز، ضيف الإعلامي محمود سعد، في برنامج Sold Out Interviews، وذلك يوم الجمعة الموافق ١٤ يوليو المقبل في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً.

محمود العسيلي يكشف تفاصيل مشاركته مع كريم محمود عبدالعزيز في "سمع هس"

تحدث الفنان محمود العسيلي، عن تعاونه مع الفنان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، في أغنية سمع هُس، وذلك خلال أحداث فيلم بيت الروبي.